Questi gli appuntamenti giubilari nella Cattedrale di Cefalù. Per ottenere l’indulgenza plenaria, è necessario escludere ogni affetto al peccato (anche veniale) e compiere il pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli o in uno dei luoghi giubilari della Diocesi. DEVONO ESSERE ADEMPIUTE 3 CONDIZIONI:

confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa

(completa con la Professione di fede, il Padre nostro e l’Ave Maria). Le condizioni possono essere adempiute anche in giorni diversi, ma è consigliato farlo nello stesso giorno del pellegrinaggio.

OGNI GIORNO

ore 12.00 Preghiera mariana dell’Angelus Domini

ore 17.30 Recita della Preghiera per il Giubileo

VENERDÌ DI QUARESIMA 2025

ore 17.30 Recita del Rosario della Beata Vergine Maria

ore 18.00 Vespri della santa Croce con predicazione sul sacramento della

Riconciliazione

DIES DOMINI, DIES SPEI

– Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.30-18.00

La virtù della Speranza

a cura di don Francesco Lo Bianco

– Domenica 16 marzo 2025, ore 17.30-18.00

Speranza in musica, contemplazione organistica

del maestro Diego Cannizzaro

– Domenica 6 aprile 2025, ore 17.30-18.00

La Speranza nei Padri della Chiesa

a cura di don Calogero Cerami

– Domenica 11 maggio 2025, ore 17.30-18.00

Speranza in musica, contemplazione organistica

del maestro Diego Cannizzaro

– Domenica 15 giugno 2025, ore 17.30-18.00

La Speranza celebrata

a cura di don Domenico Messina

– Domenica 6 luglio 2025, ore 11.30-13.00

Celebrazione eucaristica e adorazione

– Domenica 3 agosto 2025, ore 12.30-13.00

Speranza in musica, contemplazione organistica

del maestro Diego Cannizzaro

– Domenica 14 settembre 2025, ore 11.30-13.00

Ave, o Croce, unica speranza,

celebrazione eucaristica e preghiera dinanzi alla Croce

– Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.30-18.00

La Speranza nella Divina Commedia

a cura della prof.ssa Cettina Turrisi

– Domenica 1 novembre 2025, ore 17.30-18.00

La comunione dei Santi e la Speranza cristiana

a cura di don Francesco Lo Bianco

– Domenica 14 dicembre 2025, ore 17.30-18.00

Maria segno di sicura speranza

a cura di don Domenico Messina

PELLEGRINAGGI

– Venerdì 2 maggio 2025, anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale

Pellegrinaggio delle Parrocchie della Diocesi

ore 17.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe

– Lunedì 4 agosto 2025

Pellegrinaggio delle Parrocchie di Cefalù alla Chiesa Cattedrale

ore 17.30 Accoglienza e Preghiera del Giubileo

ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe