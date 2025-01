Davide Pischedda si dimette da allenatore del Basket Cefalù 1972: una scelta personale e ponderata

Davide Pischedda ha annunciato le sue dimissioni da allenatore del Basket Cefalù 1972, squadra di Serie DR1, attraverso un lungo e sentito messaggio. L’ormai ex coach ha voluto chiarire fin da subito che la decisione è stata presa in piena autonomia e con serenità, escludendo ogni tipo di polemica verso la società, la dirigenza o i giocatori.

“È stata una mia scelta”

Con queste parole Pischedda ha sottolineato la natura personale della decisione, motivata non dai risultati della squadra, ma dalla mole di lavoro che stava diventando insostenibile. Questo impegno crescente gli impediva di dedicare il massimo delle sue energie sia alla prima squadra che al settore giovanile, al quale tiene particolarmente.

“Il progetto iniziale è cambiato nel corso del tempo, e ho ritenuto opportuno fare un passo indietro – spiega Pischedda – non perché non avessi le competenze, ma perché non riuscivo a dare il 100% a entrambe le realtà. È stata una scelta difficile, ma fatta per il bene della società”.

Un’uscita di scena responsabile e rispettosa

Nonostante le dimissioni fossero già state presentate due settimane fa, Pischedda ha accettato di rimanere alla guida della squadra fino al derby, per non lasciare i suoi giocatori a soli due giorni da una partita così importante. “Ho voluto metterci la faccia, consapevole che al suono della sirena finale avrei salutato la squadra, indipendentemente dal risultato. Credo che un allenatore debba sempre rispettare i propri giocatori, assumendosi le proprie responsabilità”.

Con grande trasparenza, Pischedda ha anche confermato che il suo impegno continuerà nel settore giovanile della società, dove intende portare avanti i progetti iniziati da cinque stagioni, concentrandosi sul futuro dei giovani talenti.

Ringraziamenti e auguri per il futuro

Nel suo messaggio, l’ex allenatore ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i giocatori della prima squadra, menzionandoli uno ad uno, al prof. Gugliuzza e al suo assistente Pierpaolo. Ha poi concluso augurando un grande in bocca al lupo alla squadra, alla dirigenza e al nuovo coach per il proseguo del campionato.

Un’uscita di scena, quella di Davide Pischedda, che si distingue per professionalità e rispetto verso il Basket Cefalù 1972, confermando ancora una volta il suo legame profondo con la società e i suoi valori.

4o