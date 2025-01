A Piano Battaglia una mattinata ventosa e di Sole. Ma potrebbe cambiare tutto già in serata

In mattinata abbiamo avuto venti da Sud Sud Ovest. Ma potrebbe cambiare tutto in poche ore. Per questo è importantissimo consultare in tempo reale i canali ufficiali Meteo e i consigli della Protezione civile. Queste le immagini che arrivano dalla WEB CAM DI WEATHER SICILY. (Foto oggi)

Il Meteo a Piano Battaglia e le temperature

A Piano Battaglia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2768m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: vento.



A Piano Battaglia domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni. nevicate anche intense al pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 2mm di pioggia e 9cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1902m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: neve.