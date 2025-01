Cefalù CineClub: 7 serate di grande cinema al Cinema Astro

Il fascino intramontabile della settima arte torna protagonista a Cefalù con il “Cefalù CineClub”, una rassegna cinematografica che promette di regalare emozioni uniche agli amanti del grande schermo. L’evento si terrà ogni martedì presso il Cinema Astro, dal 4 febbraio al 18 marzo 2025, con una selezione di film di altissimo livello, tra candidature agli Oscar 2025 e premi prestigiosi conquistati ai Golden Globe e al Festival di Venezia.

Un viaggio tra thriller, biografie e commedie

Il “Cefalù CineClub” propone un programma ricco e variegato, pensato per accontentare ogni gusto cinematografico. Ogni serata sarà un’occasione per immergersi in storie emozionanti, interpretazioni magistrali e regie d’autore. Ecco il calendario delle proiezioni:

4 febbraio : The Substance

Thriller drammatico della durata di 138 minuti. Candidato a 5 premi Oscar e vincitore del Golden Globe per la migliore attrice protagonista, è un film che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia, questo film drammatico di 107 minuti esplora temi profondi e universali con una regia impeccabile.

Un film biografico di 134 minuti, candidato a un premio Oscar, che racconta con intensità la vita di un personaggio straordinario.

Candidato a 2 premi Oscar, questo biografico di 120 minuti offre uno sguardo intimo e coinvolgente su un viaggio personale ricco di sfide e scoperte.

Un dramma di 100 minuti che cattura l’anima pulsante della metropoli americana attraverso una narrazione avvincente.

Una commedia brillante e leggera di 100 minuti che offre risate e riflessioni sulla complessità delle relazioni umane.

Film biografico drammatico di 110 minuti che racconta la vita del celebre artista Amedeo Modigliani, con una narrazione appassionante e visivamente straordinaria.

Come partecipare al “Cefalù CineClub”

Il Cinema Astro propone due formule per partecipare alla rassegna:

Abbonamento completo : al prezzo di soli €20,00 si potrà assistere a tutte e 7 le proiezioni, garantendo un’esperienza cinematografica completa a un costo vantaggioso.

: al prezzo di soli €20,00 si potrà assistere a tutte e 7 le proiezioni, garantendo un’esperienza cinematografica completa a un costo vantaggioso. Biglietto singolo: per chi preferisce scegliere uno o più film, il costo è di €5,00 a spettacolo, accessibile a tutti.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili direttamente presso il Cinema Astro di Cefalù.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema

Il “Cefalù CineClub” rappresenta un’opportunità unica per godersi alcune delle pellicole più acclamate della stagione cinematografica, comodamente nel cuore di Cefalù. Grazie a una selezione curata e alla qualità delle proiezioni, questa rassegna è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del cinema e per chi desidera trascorrere serate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

Segnate le date sul calendario e lasciatevi conquistare dalla magia del grande schermo.