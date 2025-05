Quaresima di Carità della Chiesa di Cefalù nel carcere di Palermo in tempo di Giubileo

Una Chiesa pronta ad accogliere e a non lasciare soli i fratelli più piccoli, poveri e spesso invisibili: questo è l’appello rivolto dal vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, nella sua ultima lettera pastorale dal titolo “Non lasciamoli soli”.



E questo è quanto si è realizzato nella celebrazione eucaristica dell’11 maggio scorso presieduta dal vescovo di Cefalù nella Cappella della Casa Circondariale “Pagliarelli – Antonio Lorusso” di Palermo.

Il dono di indumenti nuovi, frutto della Quaresima di Carità di tante Parrocchie della Diocesi di Cefalù ai detenuti per il tramite del cappellano Fra Loris d’Alessandro, ofm e dei volontari del guardaroba del carcere di Pagliarelli di Palermo, ha permesso alla Chiesa di Cefalù, in tempo di Giubileo, di porsi accanto ai poveri, ai piccoli, ai tanti dimenticati ed invisibili.



Nell’omelia il vescovo Marciante ha ricordato come l’Amore di Dio è per ciascuno ed è Amore di un Padre, che nessuno abbandona e, attraverso il Figlio, il Pastore bello e buono, tutti chiama per nome e si pone sulle spalle.



Il vescovo ha ringraziato la Direttrice del Carcere, la Dott.ssa Maria Luisa Malato, e quanti hanno permesso la celebrazione eucaristica. Essa si pone infatti come l’inizio di un cammino per la Chiesa di Cefalù per stare accanto non solo ai detenuti, in particolare a quanti provengono dal territorio della Diocesi, ma anche alle loro famiglie.