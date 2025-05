Raddoppio ferroviario Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono: avanzano i lavori

Il progetto di potenziamento infrastrutturale lungo l’asse ferroviario Palermo–Messina prosegue con importanti progressi. L’intervento, che interessa una tratta di circa 32 km, è suddiviso in due lotti funzionali e prevede il raddoppio della linea esistente principalmente in variante di tracciato, con rilevanti opere in sotterraneo, nuove fermate e infrastrutture con standard elevati per velocità e capacità.

Suddivisione dell’opera

1° Lotto – Fiumetorto-Ogliastrillo (Cefalù)

Estensione di circa 19 km , con tracciato in gran parte in variante. L’intervento include la nuova Galleria Monte Poggio Maria e la realizzazione della stazione di Lascari .

2° Lotto – Ogliastrillo-Castelbuono

Estensione di circa 13 km , totalmente in variante e centrato su due gallerie principali: Galleria Cefalù : doppia canna, realizzata con scavo meccanizzato (TBM). Galleria Sant’Ambrogio : a singola canna, completata con metodo tradizionale.

Il lotto include inoltre la nuova fermata di Cefalù (completamente interrata) e la stazione di Castelbuono .



Il progetto beneficia di un investimento complessivo pari a 1,014 miliardi di euro, in parte coperto da fondi pubblici.

Focus tecnico: Scavo meccanizzato Galleria Cefalù

Attualmente è in corso lo scavo della canna dispari della Galleria Cefalù tramite TBM in modalità EPB (Earth Pressure Balance), adatta a terreni incoerenti e complessi. Sotto la mappa col punto in cui si trova la Talpa.

Stato al 22 aprile 2025 Lunghezza scavata : 4.334 m su 6.680 m (65%) (da aggiungere, alla data di oggi, 240 metri circa, se confermata a velocità di avanzamento scavo) Profondità media : 110 m dal piano campagna Velocità media di avanzamento : 11 m/giorno Modalità di avanzamento : fronte in pressione Fine scavo prevista : IV trimestre 2025 Attività successive : smontaggio e reimpostazione TBM per scavo della canna pari



Stato di avanzamento globale delle opere

Componente Stato attuale Galleria Cefalù – canna dispari Scavo meccanizzato e rivestimento al 52% (3.500 m) Fermata Cefalù – accesso mezzanino Paratia con micropali e tiranti completata Viadotti Carbone 1 e 2 Varati e verniciati; in corso realizzazione solette Galleria Sant’Ambrogio Completamente scavata e rivestita; in corso nicchie Finestra accesso Sant’Ambrogio Scavata; in fase di completamento il rivestimento terminale Galleria Malpertugio Scavo tradizionale completato al 70%; in corso consolidamenti Stazione Castelbuono In corso le opere di imbocco e deviazione della SS113

Benefici attesi

Capacità di linea incrementata : da 4 a 10 treni/ora per direzione

: da 4 a Velocità massima d’esercizio : 160 km/h

: Riduzione dei tempi di percorrenza tra Palermo e Messina

tra Palermo e Messina Migliore accessibilità al capoluogo siciliano e all’aeroporto “Falcone e Borsellino”

al capoluogo siciliano e all’aeroporto “Falcone e Borsellino” Ottimizzazione della gestione del traffico ferroviario e aumento dell’affidabilità

Il raddoppio Fiumetorto–Castelbuono rappresenta un tassello strategico per la modernizzazione della mobilità ferroviaria in Sicilia. L’utilizzo di tecnologie d’avanguardia come la TBM in EPB, il consistente ricorso a gallerie in variante e la realizzazione di nuove fermate in ambito urbano contribuiranno a rendere il servizio ferroviario più rapido, capillare e sostenibile.