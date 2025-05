A Cefalù in corso i lavori per un impianto di potabilizzazione. Divieto temporaneo in via Croce Parrino

A Cefalù proseguono i lavori per un nuovo impianto di potabilizzazione presso la sorgente Presidiana. Si tratta di un progetto di rilevanza strategica, affidato alla ditta Acciona Agua S.A., che mira a garantire al territorio interessato un approvvigionamento idrico più efficiente, sicuro e sostenibile.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di massima sicurezza, il Comune di Cefalù – con l’Ordinanza n. 19 del 13 maggio 2025 – ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Croce Parrino, nel tratto compreso con via Giubileo Magno, dal 15 al 30 maggio, nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 9:00 alle 18:30.

La ditta esecutrice sarà tenuta a predisporre un’adeguata segnaletica e a garantire la transitabilità per motocicli e ciclomotori, oltre al ripristino quotidiano della sede stradale.

Quello di Cefalù non è un semplice cantiere: è il simbolo di un impegno concreto per il futuro. Un’infrastruttura moderna che contribuirà a tutelare una risorsa preziosa come l’acqua, migliorando la qualità della vita di tanti cittadini. Un passo avanti nel segno della sostenibilità e della cura per il bene comune.