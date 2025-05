Poule Scudetto serie D tra Dolomiti bellunesi e l’Ospitaletto. Riflettori sulla terna arbitrale diretta da Francesco Polizzotto da Lascari

Non è ancora tempo di vacanza per la Serie D. A dieci giorni dall’ultima e dolcissima gara che ha chiuso col botto il campionato, la SSD Dolomiti Bellunesi torna ad affacciarsi sul rettangolo verde. E questa sera (mercoledì 14 maggio, ore 16) se la vedrà con un’altra regina della serie D: l’Ospitaletto, fresco di trionfo nel girone B. È l’esordio nella Poule Scudetto: la fase che mette a confronto le prime classificate dei vari raggruppamenti di D. E la formula è quella del triangolare: a questo proposito, l’Ospitaletto ha già debuttato, domenica scorsa, in casa contro il Bra. E i piemontesi si sono imposti col punteggio di 3-2.

MAGNIFICHE NOVE – Affrontare la Poule Scudetto è motivo d’orgoglio per tutte le squadre della D vincitrici dei vari gironi e promosse in C. Tra queste proprio la SSD Dolomiti Bellunesi: «Pensare che siamo fra le magnifiche nove d’Italia fa un certo effetto. E, per di più, al fianco di nomi importanti e di grande blasone». Basti pensare al Livorno o alla Sambenedettese, due club che hanno solcato in lungo e in largo i mari del professionismo. «Abbiamo realizzato qualcosa di grande – prosegue il presidente Zanini -. E più passano i giorni, più me ne rendo conto. Vincere è sempre difficile, anche nel nostro girone. Il Treviso è arrivato secondo e le qualità le conosciamo, ma non vanno dimenticate squadre super attrezzate, che militano in questi campionati da diversi anni e hanno budget elevati. Ecco perché ritengo che la nostra sia stata davvero un’impresa».

TERNA – L’arbitro designato per la sfida dello Zugni Tauro arriva dalla Sicilia: è Francesco Polizzotto di Lascari (Pa). Il quale sarà affiancato da due assistenti di Bologna: Andrea Pelotti e Nicolò Selleri.

Dall’AIA Palermo scrivono che “Sarà un mercoledì speciale per tutta la Sezione AIA di Palermo ed in particolare per il suo Arbitro CAN D Francesco Polizzotto. … Tutta la Sezione AIA di Palermo augura a Francesco un grande in bocca a lupo”.