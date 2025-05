Turista tedesca soccorsa sulla Rocca di Cefalù: nuovo incidente durante un’escursione

Una turista tedesca di 77 anni è rimasta ferita mentre stava percorrendo il sentiero che dalla cima della Rocca di Cefalù scende verso il Tempio di Diana. La donna, in vacanza nella cittadina normanna, ha subito un trauma alla caviglia dopo essersi accidentalmente scivolata sul percorso. Non riuscendo più a proseguire da sola, ha prontamente chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi.

L’intervento del Soccorso Alpino

A rispondere alla sua richiesta d’aiuto è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che, in seguito alla segnalazione del 118, ha inviato tre squadre provenienti da Palermo e dalle Madonie. I tecnici del Sass hanno raggiunto rapidamente la turista, immobilizzando la caviglia infortunata, per poi trasportarla in sicurezza. La donna è stata sistemata su una barella e trasportata a spalle fino alla strada, dove ad attenderla c’era un’ambulanza che l’ha accompagnata all’ospedale Giglio di Cefalù per gli accertamenti del caso.

Un altro episodio nella stessa zona

Non è il primo incidente che coinvolge turisti sulla Rocca di Cefalù. La zona, pur essendo una delle più affascinanti della Sicilia, presenta sentieri che, seppur belli, possono risultare insidiosi. Una passeggiata sulla Rocca di Cefalù si è trasformata in un incubo nei primi di maggio per una turista olandese di 61 anni, che, durante l’escursione con alcuni amici, è scivolata lungo un sentiero nei pressi del Tempio di Diana. Ad aprile una giovane turista francese di 22 anni mentre era in escursione con un’amica ha perso l’equilibrio e, scivolando, si è procurata una sospetta frattura scomposta alla caviglia sinistra. C’è stato bisogno del Soccorso alpino e speleologico siciliano. Qualche giorno dopo un turista americano di 61 anni ha perso la vita sempre durante un’escursione sulla Rocca di Cefalù. Sul posto sono arrivati anche i tecnici del Soccorso Alpino, pronti a intervenire per accelerare il recupero dell’uomo.

Come chiedere aiuto in situazioni di emergenza in ambienti impervi

Il Soccorso Alpino è sempre pronto a intervenire in situazioni di emergenza su terreni difficili, come pareti di roccia, sentieri montani, scogliere e grotte. In caso di incidente in ambienti impervi o montani, è fondamentale chiamare il 112 e segnalare chiaramente che si richiede un intervento sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore seguirà la Procedura Operativa Ambienti Montani ed Impervi, trasferendo la chiamata al 118, che provvederà ad allertare il Soccorso Alpino. Questa pronta risposta, anche in situazioni difficili come quelle sulle alture di Cefalù, testimonia l’efficienza e la preparazione dei soccorritori, sempre pronti a garantire sicurezza e assistenza nei momenti di necessità.