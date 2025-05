Tusa celebra 11 anni consecutivi di Bandiera Blu: un traguardo di eccellenza ambientale e turistica

Il Comune di Tusa festeggia con orgoglio un altro traguardo straordinario: per l’undicesimo anno consecutivo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Un risultato che non solo sottolinea la qualità delle acque di balneazione, ma premia anche l’impegno costante nella gestione sostenibile del territorio e nella cura dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Un lungomare premiato per l’eccellenza

Quest’anno, il riconoscimento riguarda in particolare il tratto di lungomare, uno dei luoghi simbolo di Tusa, che comprende le rinomate spiagge di Lungomare, Lampare e Marina. Le spiagge sono famose per la loro pulizia, sicurezza e l’attenzione all’ambiente, fattori che le rendono una meta privilegiata per chi cerca un angolo di natura incontaminata.

“Undici anni consecutivi di Bandiera Blu rappresentano un risultato straordinario, frutto di un lavoro corale tra amministrazione, cittadini, operatori turistici e associazioni del territorio,” ha dichiarato il Sindaco di Tusa, Angelo Tudisca. “Questo premio non è solo motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a continuare su un percorso di sostenibilità, tutela del paesaggio e valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale.”

Un impegno continuo per il futuro

Il riconoscimento della Bandiera Blu non è il punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Il Comune di Tusa continuerà a investire in educazione ambientale, infrastrutture ecocompatibili e nella promozione turistica per garantire che il litorale resti un’eccellenza non solo per la qualità ambientale, ma anche per l’accoglienza e i servizi offerti a chi sceglie Tusa come meta estiva.

Il Sindaco Tudisca ha continuato: “Il riconoscimento ci motiva a proseguire con ancora più determinazione verso uno sviluppo sostenibile e consapevole. Ogni anno siamo impegnati a mantenere alti gli standard e a far crescere il nostro territorio.”

Un’attenzione costante alla qualità

Anche Pasquale Serruto, Assessore al Turismo e all’Ambiente, ha voluto sottolineare l’importanza del riconoscimento, aggiungendo: “La Bandiera Blu non è solo un premio, ma una responsabilità. Dietro c’è un percorso fatto di scelte coerenti, sensibilizzazione ambientale e attenzione al dettaglio. Continueremo a lavorare per valorizzare le risorse naturali di Tusa, mantenendo alta la qualità dei servizi e l’attenzione al nostro patrimonio.”

Con questo nuovo riconoscimento, Tusa si conferma come uno dei luoghi più rispettosi dell’ambiente e accoglienti della Sicilia, dove la bellezza naturale si fonde perfettamente con un’offerta turistica di qualità. Un impegno che guarda al futuro, sempre con la Bandiera Blu come simbolo di eccellenza.