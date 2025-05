Giornata di formazione per le forze di polizia a Cefalù: un incontro per la sicurezza del territorio

L’8 maggio 2025, l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “J. Del Duca – D. Bianca Amato” di Cefalù ha ospitato un’importante giornata di formazione organizzata dall’Associazione UPLI (Unione Polizia Locale Italiana), che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle forze di polizia provenienti da diverse località siciliane. A dare il saluto Istituzionale è stato il Dirigente Scolastico dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù, la prof.ssa Antonella Cancila.

Un incontro tra autorità civili, militari e forze di polizia

L’incontro è stato introdotto dal moderatore Dr. Roberto Brocato, già comandante della Polizia Municipale di Lascari, che ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziando le autorità civili, militari e le forze di polizia presenti. Il convegno ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui il Vice-Prefetto Dr. Angelo Antonio Alù, in rappresentanza del Prefetto di Palermo, il Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Tumminello, e il Vice Questore Dr. Francesco Virga, Dirigente del Commissariato di P.S. di Cefalù, insieme ad altri rappresentanti delle forze dell’ordine come il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù, Cap. Antonio Peluso, e il Ten. di Vascello Francesco De Giglio, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese.

Il convegno ha inoltre visto la partecipazione di autorità locali come il Comandante della Polizia Municipale di Cefalù, Dr. Giuseppe Casalicchio, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cefalù, Roberto Lo Iacono, a testimonianza dell’importanza dell’evento, che ha anche coinvolto attivamente gli studenti dell’Istituto “J. Del Duca – D. Bianca Amato”, molto attenti e partecipi agli interventi.

Tematiche centrali: videosorveglianza e aggiornamenti sul Codice della Strada

La giornata di formazione è entrata nel vivo con l’intervento del Dr. Massimiliano Mancini, Segretario Generale di UPLI ed esperto di privacy, che ha affrontato il tema della videosorveglianza, illustrando le norme che la regolano, gli obblighi degli enti e le possibili sanzioni da parte del Garante della Privacy. Un argomento di grande attualità e importanza per la sicurezza del territorio.

Successivamente, il Comandante della Polizia Locale di Giugliano, Dr. Luigi De Simone, ha approfondito il Codice della Strada, concentrandosi sulle nuove norme introdotte dalla legge n.177/2024 e sulle recenti modifiche in tema di sicurezza stradale, tra cui la sospensione breve della patente e l’art.187, relativo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Questi interventi hanno suscitato un ampio interesse, con un focus specifico sui cambiamenti più rilevanti che riguardano la circolazione stradale.

Il “Question Time” e il confronto diretto

Un altro momento cruciale della giornata è stato il “Question Time”, durante il quale i partecipanti, in particolare gli operatori delle forze di polizia, hanno posto domande ai relatori per chiarire i dubbi legati alle nuove disposizioni del Codice della Strada e alle normative sulla videosorveglianza. Questo confronto diretto ha reso il convegno un’occasione di aggiornamento e crescita per tutti i presenti.

Un aspetto da sottolineare è stato l’impegno e l’interesse mostrato dagli studenti, che hanno seguito con attenzione gli interventi. La loro partecipazione attiva alla giornata formativa ha dimostrato il crescente interesse delle giovani generazioni per i temi della sicurezza e della legalità, aspetti fondamentali per la costruzione di una comunità più sicura e consapevole.

Il convegno, che ha visto la partecipazione delle principali autorità e delle forze di polizia del territorio, si è concluso con un messaggio di impegno comune per la sicurezza, la legalità e il miglioramento continuo dei servizi offerti ai cittadini. Un’opportunità di formazione che ha offerto spunti di riflessione e strumenti utili per il miglioramento delle pratiche di sicurezza in tutto il territorio siciliano.

Con questa iniziativa, l’Associazione UPLI ha ulteriormente consolidato il suo ruolo nel supporto alla formazione delle forze di polizia, con l’obiettivo di garantire una Sicilia più sicura, efficiente e attenta alle nuove sfide della sicurezza urbana e territoriale.