Cefalù Estate 2025: un’Estate di Stelle tra Musica e Comicità. Annunciato spettacolo di Nino Frassica

La perla del Tirreno si prepara a vivere un’estate indimenticabile, con un calendario di eventi che celebra la grande musica italiana e l’irresistibile comicità. Cefalù, con il suo fascino senza tempo, diventa il palcoscenico ideale per artisti di fama nazionale, offrendo serate di puro intrattenimento sotto le stelle.

Nino Frassica & Los Plaggers Band: Un Viaggio nel Nonsense

Il 13 agosto, ore 22.00, il Lungomare di Cefalù accoglierà Nino Frassica & Los Plaggers Band per uno spettacolo gratuito che promette risate e musica. Frassica, maestro del nonsense e volto amato della televisione italiana, guiderà il pubblico in un’esperienza unica, dove l’assurdo diventa arte e la musica si tinge di ironia.

l 5 agosto, sul suggestivo scenario del Lungomare Giuseppe Giardina, sarà Irene Grandi ad aprire le danze con il tour “Fiera di me 2025 – 30 anni in tour”, un progetto celebrativo che ripercorre tre decenni di carriera, successi e trasformazioni artistiche.

E questo sarà il Concerto della Festa del Santissimo Salvatore.

Il 20 agosto sarà invece il turno di Edoardo Bennato, che porterà in scena il suo intramontabile “Sono solo canzonette 2025 Tour”.

Entrambi i concerti si svolgeranno con ingresso libero,

Nota Biografica: Nino Frassica

Nato a Messina l’11 dicembre 1950, Antonino “Nino” Frassica è un attore e comico italiano noto per il suo stile umoristico surreale e il suo contributo alla televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, ma ha raggiunto la notorietà grazie alla collaborazione con Renzo Arbore in programmi come “Quelli della notte” (1985) e “Indietro tutta!” (1987). Frassica è anche noto per il ruolo del maresciallo Nino Cecchini nella serie televisiva “Don Matteo”, in onda dal 2000. Oltre alla televisione, ha partecipato a numerosi film e programmi radiofonici, consolidando la sua reputazione come figura di spicco dell’intrattenimento italiano

Un’Estate da Ricordare

Cefalù si conferma ancora una volta come una delle mete più affascinanti della Sicilia, non solo per le sue bellezze naturali e storiche, ma anche per la capacità di offrire eventi culturali di alto livello. Un’estate che promette emozioni, risate e musica per tutti.