Celebrazione del 13 Maggio in Onore di Maria Santissima di Fatima a Cefalù

Chiesa di Santo Stefano, Cefalù

Il 13 maggio, data impressa nel cuore della devozione mariana, la comunità cristiana di Cefalù si raccoglie con solennità e fervore presso la Chiesa di Santo Stefano per commemorare le apparizioni della Vergine Maria ai tre pastorelli di Fatima, avvenute nel lontano 1917. In questa giornata di profonda spiritualità, la luce della fede si accende in onore di Maria Santissima, Madre amorevole che continua a parlare al cuore dell’umanità.

L’intensa celebrazione avrà inizio alle ore 17.30 con la recita del Santo Rosario, preghiera semplice e potente che da sempre unisce i fedeli nel meditare i misteri della vita di Cristo attraverso gli occhi della Sua Santa Madre. Un momento di raccoglimento comunitario, nel quale si eleva al cielo un inno di pace, conversione e speranza. Presiede il Parroco, don Francesco Lo Bianco.

Alle ore 18.00, seguirà la Solenne Celebrazione Eucaristica, fulcro e vertice della vita cristiana, presieduta in onore di Maria Santissima di Fatima. Sarà una liturgia ricca di significato, un’occasione per affidare a Lei le intenzioni delle famiglie, dei sofferenti, dei giovani e della Chiesa intera, confidando nella sua materna intercessione.

La Chiesa di Santo Stefano, nel cuore di Cefalù, si trasformerà in un luogo di grazia e luce, dove la voce del Vangelo e la tenerezza di Maria si fonderanno in un canto di fede e devozione. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questo incontro speciale, per lasciarsi avvolgere dalla presenza viva e misericordiosa della Madre del Cielo.

“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio.”

(Fatima, 1917)

(Nella foto il Santuario di Fatima)