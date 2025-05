A Cefalù il festival dei cantautori: aperte le iscrizioni

Il Premio Messineo, giunto alla sua seconda edizione, si prepara a rendere Cefalù la capitale della musica d’autore in Sicilia. Domenica 1 giugno 2025, presso il prestigioso Teatro Cicero, i cantautori avranno l’occasione di far sentire la loro voce, partecipando a un evento che celebra la bellezza della musica e della poesia. Se sei un cantautore, un compositore o semplicemente un amante della musica che sa raccontare emozioni e storie con le sue parole, questo è il momento giusto per brillare!

Un palco per i talenti emergenti

Il Premio Messineo non è solo un concorso, ma un palcoscenico che offre visibilità e riconoscimento a tutti coloro che con passione e dedizione hanno scelto di raccontare il mondo attraverso la musica. Non si tratta solo di vincere un premio, ma di farsi conoscere da una giuria di esperti e da un pubblico che apprezza la qualità artistica e l’autenticità delle proposte musicali.

Quest’edizione, che si terrà domenica 1 giugno al Teatro Cicero, rappresenta una vetrina straordinaria per i giovani talenti, ma anche per i professionisti affermati che desiderano misurarsi con una tradizione musicale che unisce generazioni diverse.

Come partecipare?

La partecipazione al Premio Messineo è aperta a tutti i cantautori italiani, emergenti o affermati, che vogliano proporre brani inediti. Il concorso si distingue per la sua capacità di valorizzare la composizione originale e il messaggio che ogni artista desidera trasmettere con la sua musica. I brani possono spaziare in vari generi musicali, dalla musica popolare alla canzone d’autore, dall’indie alla musica folk, offrendo quindi una piattaforma per esprimere ogni sfumatura del panorama musicale contemporaneo.

Per partecipare, basta inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure un messaggio whtasapp al numero 3472975402 con le proprie generalità e il titolo della canzone che si intende seguire. Il Premio Messineo rappresenta un’occasione unica non solo per vincere un importante riconoscimento di 500 euro, ma anche per entrare in contatto con figure influenti nel panorama musicale. Per molti artisti, il concorso ha rappresentato il trampolino di lancio per una carriera di successo, permettendo di costruire una rete di contatti e di farsi apprezzare da una platea più ampia. Inoltre, l’esibizione dal vivo al Teatro Cicero è un’esperienza emozionante, che darà agli artisti la possibilità di presentare il proprio lavoro in un contesto prestigioso.