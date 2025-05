Distretto Lions Sicilia: Diego Taviano è il nuovo Governatore. Le elezioni a Pollina con una folta presenza da Cefalù

Innovazione nella continuità, concretezza nel servizio, apertura ai giovani e alle donne

Durante il XXIX Congresso Distrettuale del Distretto Lions 108Yb Sicilia, svoltosi nella suggestiva cornice di Pollina, è stato ufficialmente eletto Diego Taviano quale nuovo Governatore per l’anno sociale 2025-2026. Egli succederà, a partire dal prossimo mese di luglio, all’attuale Governatore Mario Palmisciano, prendendo le redini di una comunità lionistica composta da oltre 4.000 soci operanti in tutta la Sicilia.

Folta la presenza del Lions Club Cefalù con il Presidente, dott. Ciro Cardinale che col Sindaco di Pollina Pietro Musotto ha accolto i rappresentanti dei 121 Lions Club Siciliani.

Originario di Sant’Angelo di Brolo e socio del Lions Club Capo d’Orlando, Taviano vanta una lunga e articolata esperienza all’interno del movimento Lions, avendo ricoperto incarichi di rilievo quali Segretario Distrettuale e Coordinatore delle Circoscrizioni. Uomo di grande esperienza amministrativa, ha inoltre prestato servizio presso enti pubblici e il Consorzio Autostrade di Messina e Patti, nonché ricoperto la carica di Sindaco nel suo Comune di origine.

Nel corso dell’assise congressuale, è stata presentata anche la squadra che affiancherà il Governatore eletto nell’espletamento del suo mandato: Yuri Paratore sarà il Segretario Distrettuale, Luciano Calunniato rivestirà il ruolo di Tesoriere, mentre Walter Mavica sarà il Cerimoniere Distrettuale.

Nel suo intervento programmatico, accolto con partecipata attenzione da una gremita platea di soci provenienti da ogni angolo dell’Isola, Taviano ha delineato le direttrici fondamentali che ispireranno la sua azione:

“Innovazione nella continuità e concretezza nel servizio” saranno le parole chiave di un Governatorato fortemente orientato a rispondere con efficacia alle sfide del presente, restando al tempo stesso fedele ai valori fondanti del lionismo.

«L’anno sociale 2025-2026 sarà caratterizzato dalla volontà di promuovere una pluralità di service improntati alla solidarietà verso chi vive nel bisogno. Il principio guida del nostro operato sarà sempre la concretezza, in piena aderenza al nostro motto: We serve.»

L’innovazione, ha precisato Taviano, non sarà fine a sé stessa ma inserita in un solco di coerenza e tradizione, per rendere il lionismo sempre più dinamico, attrattivo e vicino ai mutamenti sociali. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani Lions, con l’obiettivo di coinvolgerli in attività di servizio stimolanti e significative, e alle donne Lions, la cui crescente presenza rappresenta un valore aggiunto da valorizzare.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al dialogo con la società civile, le istituzioni, le associazioni di volontariato e gli altri club service, con l’auspicio di costruire sinergie proficue e durature. Taviano ha anche annunciato un evento di rilevanza strategica dedicato alla Leo–Lions Transition, ponendo l’accento sul ruolo essenziale dei Leo, sui Club Satelliti e Virtuali, sui Cub Cuccioli e sul respiro internazionale del lionismo mondiale.

Infine, un accorato richiamo ai valori fondanti dell’associazione ha concluso il suo discorso:

«Sarà lo spirito di fraternità, al di là di ogni credo o appartenenza, a doverci guidare. Dobbiamo imparare a giudicare di meno, a rispettarci di più e a non dimenticare mai che siamo, prima di tutto, fratelli e sorelle.»

Con questi propositi, il Governatore eletto Diego Taviano si appresta a guidare il Distretto 108Yb Sicilia in un anno di rinnovato impegno, consapevole della responsabilità affidatagli e determinato a operare con passione, competenza e spirito di servizio.