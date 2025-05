Caterina Longo: le condoglianze della Scuola

In questo momento di profondo dolore, desideriamo esprimere le nostre più sincere e sentite condoglianze per la scomparsa della cara Caterina, affettuosamente conosciuta come Ina.

Non è facile trovare le parole per descrivere l’eredità che Ina lascia in tutti noi. È stata non solo una collega preziosa, ma anche un’icona di eleganza, raffinatezza e carisma. Una docente che ha saputo formare generazioni di studenti con passione, competenza e spirito innovativo, senza mai smettere di mettersi in gioco.

Oggi il mondo è meno bello senza il suo sorriso, capace di illuminare ogni giornata, di sciogliere tensioni e di portare calore a chiunque le fosse accanto. È un vuoto che sentiamo profondamente, ma che ci spinge anche a ricordarla con gratitudine e affetto.

Ci stringiamo forte alla sorella e a tutti i familiari, condividendo con loro il peso di questa dolorosa perdita, e rinnovando la promessa di custodire sempre il prezioso ricordo di Ina.

Con tutto il nostro affetto,

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e tutto il personale dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù.