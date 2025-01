Letizia Davì è la nuova presidente di Lilt Palermo: le iniziative per il 2025

Letizia Davì è la nuova presidente di Lilt Palermo: in agenda la lotta al papilloma virus e nuove iniziative per il 2025

Il nuovo Consiglio direttivo provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Palermo è stato ufficialmente rinnovato e sarà operativo fino al 2029. Alla guida della sezione è stata eletta Letizia Davì, project manager e fundraiser, già direttore generale di Lilt Palermo. Con la sua elezione, Davì ha annunciato un ambizioso programma quinquennale incentrato sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla lotta contro il papilloma virus (HPV).

Obiettivi principali e innovazioni previste

Tra le priorità del mandato della neo presidente, figura l’istituzione di un Punto HPV polispecialistico nella sede di Lilt Palermo, in via Ammiraglio Thaon de Revel. Questa nuova struttura offrirà servizi di prevenzione, diagnosi e cura, mirati a contrastare uno dei virus più diffusi e pericolosi per la salute pubblica.

“La cultura della prevenzione oncologica sarà al centro del nostro impegno – ha dichiarato Davì – attraverso un approccio innovativo che risponda concretamente ai bisogni del territorio. Daremo maggiore supporto ai pazienti e ai loro caregiver, migliorando la nostra presenza sul territorio”.

Oltre al focus sull’HPV, l’associazione continuerà a sostenere le attività tradizionali, come la Pigiama Run, evento ludico-sportivo che raccoglie fondi per i bambini oncologici. Questo evento, diventato ormai un appuntamento fisso e simbolo di solidarietà per la città di Palermo, resterà un elemento chiave del programma 2025.

La composizione del nuovo Consiglio direttivo

Il nuovo Consiglio direttivo di Lilt Palermo è formato da figure di spicco, ciascuna con un profilo di alta competenza e professionalità nei propri ambiti. Tra i membri:

Maria Catalano , vice presidente, assistente notarile e socio della Careonholiday;

, vice presidente, assistente notarile e socio della Careonholiday; Giuseppe Badalamenti , medico oncologo e professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo;

, medico oncologo e professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo; Antonino Daidone , direttore dell’U.O. di Radioterapia Oncologica di Villa Santa Teresa a Bagheria;

, direttore dell’U.O. di Radioterapia Oncologica di Villa Santa Teresa a Bagheria; Marina Marconi , psicoterapeuta e responsabile del Servizio di Psicooncologia presso Villa Santa Teresa;

, psicoterapeuta e responsabile del Servizio di Psicooncologia presso Villa Santa Teresa; Nicola Pavan , medico urologo e professore associato presso l’Università di Palermo;

, medico urologo e professore associato presso l’Università di Palermo; Alessia Di Vita , esperta nell’organizzazione di eventi e congressi;

, esperta nell’organizzazione di eventi e congressi; Ruggero Giacalone , studente di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo;

, studente di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo; Mirella Gugliotta, operatrice culturale e turistica del Comune di Palermo.

Inoltre, è stato eletto l’Organo di Controllo monocratico, con Monica Sarcuto, commercialista e revisore dei conti, e nominato il nuovo direttore sanitario, Andrea Pisciotta.

Uno sguardo al futuro

La presidente Davì ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e del ruolo cruciale della rete di professionisti: “Il nuovo Consiglio è composto da persone eccellenti nei loro settori, capaci di fare rete e rafforzare il nostro impatto nella comunità”.

Con questi presupposti, Lilt Palermo si prepara a un quinquennio di grandi sfide e innovazioni, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e migliorare la qualità della vita delle persone colpite dal cancro e delle loro famiglie.

Paolo Taormina, giornalista

Dal comunicato dell’ufficio stampa di

Milvia Averna