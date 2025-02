Conferenza a Palermo su Over Tourism, il lato oscuro del turismo di massa. Si parlerà di Cefalù

In occasione della presentazione del libro Over Tourism. Cefalù, una città in vendita di Marcello Panzarella. Mercoledì 19 Febbraio 2025, Ore 17.00

Presso Villa Igiea Rocco Forte Hotel, Sala “Basile”, Via Belmonte 43, Palermo.

Intervengono:

Girolamo Cusimano – Ordinario di Geografia, UNIPA

Marcello Panzarella – Curatore del libro, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, UNIPA

Agostino Porretto – Già Direttore generale dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana

Ferdinando Trapani – Associato di Urbanistica, UNIPA

Nuccio Vara – Giornalista



Il turismo è da sempre una delle principali fonti di sviluppo economico e culturale, ma quando diventa eccessivo può trasformarsi in una minaccia. Questo fenomeno prende il nome di Over Tourism e si riferisce a un’affluenza turistica tale da compromettere la qualità della vita dei residenti, il patrimonio culturale e l’ambiente.

Cos’è l’Over Tourism?

L’Over Tourism si verifica quando il numero di visitatori supera la capacità di carico di una destinazione, causando problemi come:

Sovraffollamento di strade, piazze e mezzi di trasporto

Aumento del costo della vita e della pressione sugli affitti

Danni al patrimonio storico e naturale

Saturazione dei servizi pubblici

Snaturamento dell’identità locale

Il caso di Cefalù

Il libro Over Tourism. Cefalù, una città in vendita analizza come il turismo di massa abbia trasformato questa perla siciliana. Un tempo borgo autentico, oggi Cefalù affronta le sfide di un turismo fuori controllo, con un aumento esponenziale di B&B, seconde case per turisti e una progressiva perdita della popolazione locale.

L’evento del 19 febbraio 2025 a Palermo rappresenta un’opportunità per discutere queste tematiche e cercare soluzioni concrete per il futuro del turismo siciliano.