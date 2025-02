Basket DR1: Il B. Cefalù 1972 torna alla vittoria con una grande prestazione contro la Panormus

Il B. Cefalù 1972 ritrova il successo imponendosi con autorità sulla Panormus per 97-68. Una vittoria importante, sia per la classifica che per il morale della squadra, che ha mostrato una prestazione convincente soprattutto nella ripresa.

Un primo tempo equilibrato, poi il B. Cefalù dilaga

La partita è iniziata con un primo quarto molto combattuto, chiuso in perfetta parità sul 18-18. Anche nel secondo periodo le due squadre hanno continuato a giocare punto a punto, con il B. Cefalù che ha chiuso all’intervallo lungo in vantaggio di quattro lunghezze (45-41).

Nel terzo quarto, però, i padroni di casa hanno cambiato marcia. Grazie a un’ottima organizzazione difensiva e a una maggiore efficacia in attacco, la squadra allenata da coach Masini ha preso il largo, chiudendo il periodo sul 71-57. L’ultimo quarto è stato un dominio totale del B. Cefalù, che ha allungato fino al 97-68 finale, con un parziale di 26-11 che ha certificato la netta superiorità.

Esordio positivo per coach Masini

Questa è stata la prima partita casalinga per il nuovo allenatore Masini, che ha saputo guidare la squadra con scelte tattiche efficaci, alternando difese a uomo e difese a zona, disorientando così la Panormus. Il B. Cefalù ha mostrato tratti di quel gioco brillante che aveva caratterizzato l’inizio del campionato, dando segnali molto incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Le prestazioni individuali

Vincenzo Pirrone (27 punti) : Miglior realizzatore della partita, ha trascinato la squadra con una prestazione offensiva di grande efficacia.

: Miglior realizzatore della partita, ha trascinato la squadra con una prestazione offensiva di grande efficacia. Alessandro Pirrone (22 punti) : Anche lui in grande spolvero, ha dato un contributo fondamentale in attacco.

: Anche lui in grande spolvero, ha dato un contributo fondamentale in attacco. Iannello (16 punti) : Ottima gara per lui, sempre presente nei momenti cruciali.

: Ottima gara per lui, sempre presente nei momenti cruciali. Stankovski (15 punti) : Regista della squadra, ha distribuito il gioco con intelligenza e segnato canestri importanti.

: Regista della squadra, ha distribuito il gioco con intelligenza e segnato canestri importanti. Dembele (8 punti) : Ha dato il suo apporto sotto canestro, combattendo su ogni pallone.

: Ha dato il suo apporto sotto canestro, combattendo su ogni pallone. Traore (3 punti) : Ha trovato il tabellino, ma il suo lavoro sporco in difesa è stato prezioso.

: Ha trovato il tabellino, ma il suo lavoro sporco in difesa è stato prezioso. Dama (6 punti) : Importante anche il suo contributo nei momenti chiave.

: Importante anche il suo contributo nei momenti chiave. Vivirito, Musumeci e Giambalvo (n.e.) : Non sono scesi in campo ma hanno dato sostegno alla squadra dalla panchina.

: Non sono scesi in campo ma hanno dato sostegno alla squadra dalla panchina. Lebediev e Castiglia: Pur senza segnare, hanno contribuito con intensità difensiva e presenza sotto canestro.

Gli avversari: solo Aiello e Alioto si salvano

Nella Panormus, da segnalare la prova di F. Aiello (22 punti) e G. Alioto (17 punti), gli unici a tenere a galla la squadra. Tagliareni (11 punti) ha dato un discreto contributo, mentre Andrè ha faticato a trovare spazi contro la difesa attenta del B. Cefalù.



6ª Giornata di Ritorno – Risultati

Multimedica Erice – Patti Basket 79-89

79-89 Basket Cefalù 1972 – Panormus 97-68

97-68 Pall. Barcellona – Ribera Knights 73-83

73-83 Virtus Trapani – Green Basket 99 74-66

74-66 Riposa: Zannella Cefalù

Classifica

Virtus Trapani – 24 Ribera Knights – 20* Basket Cefalù 1972 – 18 Pall. Barcellona – 14* Zannella Cefalù – 12* Panormus – 12* Patti Basket – 8* Green Basket 99 – 8 Multimedica Erice – 2*

(*Una partita in meno)

Prossimo impegno

Dopo questa convincente vittoria, il B. Cefalù è atteso da una sfida difficilissima: il 15 febbraio affronterà in trasferta la capolista Virtus Trapani, un test probante per misurare le ambizioni della squadra di Masini.