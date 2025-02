Tutto pronto per celebrare San Valentino a Cefalù. Il Programma

Tutto pronto per celebrare San Valentino a Cefalù. Già la città è illuminata con Luci che richiamano la Festa degli Innamorati. Allestimenti con al scritta LOVE sono stati realizzati in alcuni dei luoghi più romantici della Città. Come porta Pescara. Eventi che ormai rientrano stabili nel cartellone delle manifestazioni del Comune di Cefalù. In alcuni ristoranti menù e dolci realizzati per l’Occasione.

Questo il programma.



Cefalù InLOVE 2025

Venerdì 14 febbraio

Concerto FisarVoice “In a love mood -Viaggio nel mondo da Billie Holiday ad Astor Piazzolla, a Franco Battiato” con

Marianna Costantino – voce e canto

Pierpaolo Petta – fisarmonica, a cura della Società Cooperativa “Le Baccanti” di Palermo.

Teatro comunale Cicero, ore 18:30

Sabato 15 febbraio

Concerto “Epic Love Melodies: Colonne sonore tra leggenda e amore” con Debora Marguglio – voce, Liana D’Angelo pianoforte,

Alessandro Barrovecchio – violino, Fede Barreca – violoncello, Concetta Maranto – flauto, Rosario Ivan Glorioso – percussioni, Marco Marguglio – chitarra. Presenta Rosario Mazzola.

Teatro comunale Cicero, ore 18:30

Domenica 16 febbraio

Spettacolo teatrale “Polifemo innamorato” di e con Giovanni Calcagno, musiche e canti Puccio Castrogiovanni, occhio esterno Alessandra Pescetta, Marionette corporee Bianca Bonaconza; La Casa dei Santi (rassegna di teatro contemporaneo MAREA, direzione artistica Santi Cicardo).

Teatro comunale Cicero, ore 19:00.

Ingresso libero