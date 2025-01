Il Basket Cefalù 1972 accoglie Coach Andrea Masini

Coach Pischedda confermato alla guida di Academy e Serie C Femminile

Il Basket Cefalù 1972, nell’ottica di un progetto di crescita strutturale e sportiva su base pluriennale, annuncia con entusiasmo l’inizio della collaborazione con Coach Andrea Masini.

Nativo di San Giovanni Valdarno e classe 1959, Masini vanta una carriera di rilievo nel mondo della pallacanestro. Dopo un passato glorioso da giocatore nella massima serie, ha intrapreso il percorso da allenatore a Viterbo come assistente in B d’Eccellenza e responsabile della formazione Under 21. Successivamente, ha maturato esperienze significative come head-coach tra Serie B e C, guidando squadre come Ruvo di Puglia, Scauri, Jesi, Porto Sant’Elpidio e, più recentemente, Mola di Bari in B Interregionale. Proprio con quest’ultima, subentrato a stagione in corso, ha raggiunto una salvezza insperata. Nel suo curriculum spicca anche il biennio da direttore generale della Sutor Montegranaro dal 2020 al 2022.

Da lunedì sera, Masini ha assunto la guida del gruppo impegnato nel campionato di Divisione Regionale I, subentrando a Coach Davide Pischedda. Quest’ultimo, in accordo con la dirigenza, si dedicherà con rinnovato impegno ai settori giovanili dell’Academy biancoblu e alla formazione femminile di Serie C, proseguendo il prezioso lavoro svolto negli ultimi quattro anni. La società esprime profonda gratitudine a Coach Pischedda per il suo contributo alla prima squadra, affrontando con passione e determinazione la sfida affidatagli la scorsa estate.

L’intera famiglia del Basket Cefalù 1972 dà il più caloroso benvenuto a Coach Masini, il cui arrivo rappresenta un importante passo avanti per la crescita del movimento cestistico cefaludese.

Nelle prossime ore sarà diffuso un comunicato con un riepilogo delle recenti modifiche apportate al roster della DR1.