Un canale di informazione aperto dalle Ferrovie per lo scavo della Galleria che attraversa Cefalù

L’Amministrazione comunale di Cefalù comunica che, facendo seguito agli impegni assunti con il Comune di Cefalù da RFI circa la realizzazione di un canale di informazione relativo ai lavori raddoppio ferroviario in corso nella tratta Ogliastrillo/Castelbuono, è stata attivata ed è online la pagina web da cui è possibile avere informazioni sui suddetti lavori e sulla posizione della TBM impegnata nell’ avanzamento dello scavo della galleria.



L’intervento prevede sulla linea Palermo Messina il raddoppio della tratta Fiumetorto – Castelbuono per una estensione di circa 32 km, articolato in due lotti:

1^Lotto – tratta Fiumetorto – Ogliastrillo (Cefalù): raddoppio per un’estesa di circa 19 km, che si sviluppa principalmente in variante di tracciato che comprende la nuova galleria Monte Poggio Maria e prevede inoltre la nuova stazione di Lascari.

2^Lotto – tratta Ogliastrillo (Cefalù) – Castelbuono: raddoppio di circa 13 km, che si sviluppa interamente in variante di tracciato, ed è costituito principalmente da due tratti in galleria, la Galleria Cefalù (doppia canna, realizzata mediante TBM) e la Galleria S. Ambrogio (singola canna, realizzata con scavo tradizionale) e prevede inoltre la realizzazione della nuova fermata di Cefalù interamente in sotterraneo oltre che la Stazione di Castelbuono.

L’opera è parzialmente finanziata con fondi pubblici.

FOCUS: scavo Galleria di Cefalù

La TBM sta scavando la canna dispari della galleria Cefalù; nella mappa sottostante è individuata la posizione della testa della talpa.

Posizione TBM al 27/01/2025



Velocità media di avanzamento: 11 m/gg

Modalità di avanzamento: EPB (fronte in pressione)

Profondità media di scavo dal piano campagna:56 m

Lunghezza complessiva scavata:3.708 m su 6.680 m

Si prevede di ultimare lo scavo della galleria dispari entro il IV trimestre 2025, a seguire si procederà allo smontaggio/rimontaggio TBM per il successivo riavvio dello scavo meccanizzato della canna pari.

Alcuni dati sulla tratta che si realizzerà

VANTAGGI

Incremento di capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione)

Migliore accessibilità alla città di Palermo e all’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi

Riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Palermo- Messina e per una migliore gestione della circolazione



Avanzamento lavori

Ad oggi sono stati realizzati:

Galleria Cefalù – binario dispari: scavo meccanizzato e rivestimento galleria 52% – 3500 m;

Fermata Cefalù – Galleria di accesso al piano Mezzanino: realizzazione paratia micropali e tiranti per opere di imbocco.

Viadotti Carbone 1 e Carbone 2: i viadotti risultano varati su appoggi definitivi e completi di verniciatura. In corso la realizzazione della soletta

Galleria S. Ambrogio: la galleria con scavo tradizionale risulta completamente ultimata e rivestita. E’ in corso il completamento delle nicchie.

Finestra di accesso alla Galleria S. Ambrogio: completamente scavata, in corso di ultimazione il rivestimento della zona di innesto con la galleria di linea.

Galleria Malpertugio: completato il 70% dello scavo tradizionale. In corso consolidamenti imbocco lato Messina;

Area Stazione di Castelbuono: In corso il completamento della paratia di imbocco della galleria e delle opere esterne di deviazione definitiva della SS.113.