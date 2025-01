Organizzazione del Settore Polizia Municipale di Cefalù per l’Anno 2025

Organizzazione Interna del Settore Polizia Municipale di Cefalù per l’Anno 2025

La Polizia Municipale di Cefalù rinnova il suo impegno per garantire un servizio efficiente e professionale al servizio della cittadinanza. L’organizzazione interna per l’anno 2025 è stata strutturata con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi veicolari e pedonali, soprattutto durante la stagione balneare, periodo in cui la città registra un notevole afflusso di turisti.

Struttura Organizzativa

L’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale si basa su una suddivisione operativa ben definita, regolata dall’articolo 5 del “Regolamento del Corpo della Polizia Municipale” approvato con Deliberazione del Comune di Cefalù. Le principali sezioni operative sono:

Comando di Corpo : direzione e coordinamento generale, dott. Giuseppe Casalicchio.

: direzione e coordinamento generale, dott. Giuseppe Casalicchio. Sezione Operativa : gestione dei servizi interni alla Caserma.

: gestione dei servizi interni alla Caserma. Sezione Viabilità : pronto intervento, infortunistica e gestione automezzi.

: pronto intervento, infortunistica e gestione automezzi. Sezione Annona : controllo del commercio su aree pubbliche e private, gestione del suolo pubblico e delle attività artigianali.

: controllo del commercio su aree pubbliche e private, gestione del suolo pubblico e delle attività artigianali. Sezione Accertamenti Vari : controllo edilizio, accertamenti anagrafici e gestione del territorio.

: controllo edilizio, accertamenti anagrafici e gestione del territorio. Sezione Polizia Giudiziaria: attività di accertamento in ambito penale e collaborazione con la Procura della Repubblica.

Obiettivi e Assegnazioni di Responsabilità

L’organizzazione del personale per il 2025 prevede l’assegnazione di specifiche funzioni e responsabilità per ottimizzare la qualità e l’efficienza del servizio:

Sezione Operativa Preposto: Istruttore di Vigilanza (Categoria C6).

(Categoria C6). Compiti principali: Controllo dell’efficienza e del corretto funzionamento dei varchi Z.T.L. Gestione della cassa pagamento preavvisi e verbali di contestazione. Coordinamento della gestione dei verbali del Codice della Strada. Supervisione del sistema di videosorveglianza comunale.

Sezione Viabilità, Sezione Annona, Polizia Amministrativa e Sezione Accertamenti Vari Preposto: Istruttore di Vigilanza (Categoria C2).

(Categoria C2). Compiti principali: Supervisione della viabilità urbana ed extraurbana e del pronto intervento. Controllo annonario nei mercati e nelle fiere periodiche. Verifica dell’occupazione di suolo pubblico e rilascio pareri sulle concessioni.

Sezione Segreteria Comando e Servizio Controllo del Territorio Preposto: Istruttore di Vigilanza (Categoria C6).

(Categoria C6). Compiti principali: Rilascio di pass Z.T.L. e contrassegni per disabili. Controllo edilizio e verifica della conformità urbanistica. Accertamenti relativi a sinistri stradali e gestione del controllo ambientale.



Riconoscimento dell’Impegno e della Professionalità

L’organizzazione della Polizia Municipale di Cefalù per il 2025 mira a garantire efficienza, sicurezza e qualità del servizio, con un’attenzione particolare alla gestione della viabilità durante la stagione estiva. Il Corpo di Polizia Municipale continua a operare con dedizione e professionalità al fine di rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza e del territorio.