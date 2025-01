Servizio Civile Universale 2024: a Cefalù un bando di selezione per i giovani volontari

Servizio Civile Universale 2024: al via il bando di selezione per i giovani volontari

È ufficialmente aperto il bando di selezione per la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale per l’anno 2025. L’opportunità è rivolta ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il Servizio Civile rappresenta un’importante esperienza di crescita personale e professionale, permettendo ai partecipanti di contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale del Paese.

Il progetto “I Tesori della Nostra Terra”

Tra le opportunità disponibili, l’Associazione Culturale Fuori Orario (codice ente SU00284A29), con sede a Cefalù, partecipa al bando come ente di accoglienza della Tecno Staff (SU00284) con il progetto “I Tesori della Nostra Terra” (codice PTCSU0018924012307NMTX), finalizzato alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

Il progetto prevede la selezione di due volontari, che saranno impegnati per 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni. Ai partecipanti verrà riconosciuto un assegno mensile di € 507,30. Inoltre, chi partecipa al Servizio Civile potrà beneficiare della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici e del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) e/o tirocini universitari.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per completare la procedura è necessario essere in possesso di un SPID con livello di sicurezza 2.

Scadenza e contatti

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.tecno-staff.it oppure contattare il numero 091.8145940.

Un’opportunità imperdibile per i giovani che desiderano impegnarsi attivamente nella tutela del patrimonio culturale e acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

BANDO DI SELEZIONE 2024

Si comunica che è aperto il Bando di selezione per la partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 2025. Alla selezione possono partecipare i giovani che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda (28 anni e 364 giorni). Per tutti gli altri requisiti consultare l’art. 2 del Bando di selezione (pag. 7).

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI ORARIO (SU00284A29) di Cefalù, ente di accoglienza della Tecno Staff (SU00284), partecipa al Bando con il progetto:

I TESORI DELLA NOSTRA TERRA – cod. PTCSU0018924012307NMTX

Patrimonio storico, artistico e culturale – Posti disponibili: 2

Le attività di progetto durano 12 mesi, con 25 ore di servizio alla settimana su 5 giorni e un assegno mensile di € 507,30. Chi partecipa al servizio civile può concorrere alla riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici e ottenere il riconoscimento di CFU e/o tirocinio universitario.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Scegli il progetto e presenta la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è obbligatorio essere in possesso di SPID con livello di sicurezza 2.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

⏳ ORE 14:00 DEL 18 FEBBRAIO 2025

PER INFO CONSULTARE IL SITO WEB:

www.tecno-staff.it

Oppure chiama lo 091.8145940