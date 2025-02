Santina Fazio: 100 anni di vita, affetto e riconoscimenti

Oggi, in un clima di gioia e commozione, a Pollina si celebra un traguardo eccezionale: Santina Fazio compie 100 anni. La festeggiata, simbolo di forza, lucidità e indipendenza, è circondata dall’affetto di familiari, amici e dalle comunità che hanno segnato il suo percorso di vita.

Nata e cresciuta a Pettineo, Santina ha mantenuto nel cuore le radici della sua città d’origine. Allo stesso tempo, Finale l’ha accolta e sostenuta nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento fondamentale per la sua esistenza. Queste due comunità hanno saputo riconoscere e valorizzare il contributo della donna, rendendole omaggio in questa giornata così significativa.

Omaggio istituzionale e affetto popolare

La giornata di celebrazione ha visto la partecipazione del Sindaco di Pettineo e dell’Amministrazione comunale di Pollina, testimoniando l’importanza del legame tra la cittadina e le istituzioni locali. In particolare, il Sindaco Piero Musotto e il Presidente del Consiglio Pino Sarrica hanno consegnato a Santina una targa celebrativa accompagnata da un maestoso mazzo di fiori, simboli tangibili di riconoscenza e stima per il lungo cammino vissuto con dignità e vitalità.

Lucida e autonoma, Santina Fazio incarna lo spirito resiliente e la vitalità che trascendono il tempo. La sua storia, fatta di continuità e di impegno, rappresenta un esempio luminoso per tutte le generazioni. Il raggiungimento del centenario non è solo un traguardo personale, ma un’occasione per riflettere sul valore dell’esperienza e sulla bellezza del percorso umano, segnato da radici profonde e da una continua capacità di adattarsi e crescere.

In questo giorno speciale, i migliori auguri si uniscono al coro di voci che celebrano Santina Fazio: un augurio di salute, serenità e di ulteriori momenti di gioia e soddisfazioni. Il centenario diventa così un simbolo non solo di età, ma di una vita ricca di storia, amore e impegno, un patrimonio inestimabile per le comunità di Pettineo e Finale.

Con questo omaggio, le istituzioni e le persone che hanno condiviso il suo cammino sottolineano quanto il contributo di Santina Fazio sia un faro di ispirazione per tutti, un esempio di come la determinazione e l’affetto possano rendere ogni età una tappa di bellezza e continuità.