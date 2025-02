Il maltempo dall’Africa in risalita verso la Sicilia: a Palermo scatta l’allerta gialla

Un’area di bassa pressione in risalita dalla Tunisia sta portando un’intensa perturbazione su gran parte delle regioni meridionali italiane, con impatti significativi anche sulla Sicilia. A partire dalla serata di sabato, le condizioni meteorologiche si deterioreranno rapidamente, con piogge e temporali che potrebbero causare forti disagi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 2 febbraio, annunciando allerta gialla a Palermo e arancione nella parte orientale dell’isola.

Secondo le previsioni, l’intensificazione della ventilazione e l’instabilità atmosferica interesseranno in primo luogo la Sicilia, per poi estendersi gradualmente anche a Calabria e Puglia. In particolare, sull’isola si prevedono precipitazioni che andranno da sparse a diffuse, con rovesci anche di forte intensità, e una concomitante attività elettrica. I venti saranno molto forti, con raffiche che potrebbero raggiungere la burrasca, accompagnati da mareggiate sulle coste esposte. Questi fenomeni sono destinati a perdurare per tutta la giornata di domenica, creando disagi significativi alla popolazione.

Oltre al rischio di danni da piogge intense, l’allerta riguarda anche le criticità idrogeologiche e idrauliche, che potrebbero provocare allagamenti e frane, soprattutto nelle aree più esposte. In risposta a questa situazione, la Protezione Civile ha già avviato le operazioni di monitoraggio e supporto nelle regioni interessate. La Sicilia, in particolare, è sotto osservazione, con l’allerta che varia da gialla a arancione a seconda delle zone. A Palermo, ad esempio, l’allerta gialla indica un rischio moderato, mentre nell’area orientale dell’isola, da Catania a Messina, si registra un rischio maggiore, con allerta arancione.

L’evoluzione del maltempo è monitorata quotidianamente, e gli aggiornamenti vengono forniti attraverso il sito ufficiale della Protezione Civile. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità locali e a tenere sotto controllo gli aggiornamenti sul sito www.protezionecivile.gov.it, dove sono riportate anche le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo. È fondamentale prestare attenzione alle raccomandazioni per evitare situazioni di rischio, soprattutto in caso di temporali intensi e vento forte.

Il futuro delle condizioni meteorologiche in Italia dipenderà dall’evolversi di questa perturbazione. Mentre il maltempo continuerà ad interessare le regioni meridionali, non è escluso che le condizioni possano peggiorare ulteriormente nei giorni successivi, portando nuove criticità. Gli aggiornamenti saranno fondamentali per la sicurezza della popolazione, mentre i sistemi di protezione civile restano attivi per garantire una gestione efficace dell’emergenza.