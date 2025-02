La Zannella Basket Cefalù si arrende alla capolista Virtus Trapani

Zannella Basket Cefalù si arrende alla capolista Virtus Trapani

La quinta giornata del girone di ritorno della Divisione Regionale 1 Sicilia ha visto la Zannella Basket Cefalù di coach Tosolini ospitare la capolista Virtus Trapani. Dopo la splendida vittoria nella stracittadina contro il Basket 1972 Cefalù, i padroni di casa hanno affrontato la corazzata trapanese con grande determinazione, ma alla fine hanno dovuto cedere il passo agli ospiti con il punteggio di 67-82.

La partita

La Zannella parte con il piede giusto, giocando senza timori reverenziali e mettendo in difficoltà la Virtus Trapani. I locali chiudono il primo tempo in vantaggio di tre lunghezze (41-38), grazie a un gioco fluido e aggressivo. Tuttavia, nella seconda parte del match, la superiorità degli ospiti emerge con prepotenza. Letali sotto canestro e precisi sia al tiro che in difesa, spinti dalle prestazioni superlative di Gentile e Frisella, i trapanesi ribaltano il risultato e conquistano la vittoria.

Le prestazioni individuali

Per la Zannella, spicca ancora una volta la prestazione di Veron, autore di ben 29 punti, confermandosi leader offensivo della squadra. Ottima prova anche per il giovane Gallo, che con 15 punti ha dato un contributo prezioso, dimostrando grande personalità. Micciulla si distingue con 11 punti, mentre Maggiore mette a referto 6 punti, risultando utile sia in attacco che in difesa. Battaglia e Lacagnina portano rispettivamente 4 e 2 punti, dimostrando impegno e combattività.

Dalla parte degli ospiti, il mattatore della serata è Frisella, autore di 22 punti, seguito a ruota da un ispirato Gentile con 19 punti. Anche F. Genovese (13 punti) e Campoya (12 punti) risultano decisivi nel secondo tempo, contribuendo al break che ha spezzato l’equilibrio del match. Importante anche l’apporto di L. Genovese (9 punti) e Peraino (5 punti), che completano il quadro di una squadra solida e cinica nei momenti cruciali della gara.

Considerazioni finali

Nonostante la sconfitta, la Zannella ha dimostrato ancora una volta grande carattere, restando in partita per tre quarti e mettendo in difficoltà una squadra di alto livello come la Virtus Trapani. La stanchezza e la profondità del roster avversario hanno fatto la differenza nella parte finale del match, ma la prestazione complessiva dei cefaludesi rimane positiva, soprattutto per il continuo lavoro sui giovani talenti locali.

Peccato per la scarsa affluenza di pubblico, che non ha potuto godere appieno di una partita combattuta e avvincente. La Zannella cercherà ora di ripartire al meglio in vista dei prossimi impegni di campionato.

Risultato finale: Zannella Basket Cefalù – Pol. Dil. Virtus Trapani 67-82

Parziali: 16-15; 25-23; 14-21; 12-23.

Marcatori Zannella Basket Cefalù: Veron 29, Gallo 15, Micciulla 11, Maggiore 6, Battaglia 4, Lacagnina 2.

Marcatori Virtus Trapani: Frisella 22, Gentile 19, F. Genovese 13, Campoya 12, L. Genovese 9, Peraino 5, Montalto 2.

Tabellino

Zannella Basket Cefalù: Di Paola, Gallo 15, Cassata, Torcivia, Veron 29, Battaglia 4, Maggiore 6, Asciutto, Tosolini, Lacagnina 2, Vacca, Micciulla 11. Coach Tosolini

Pol. Dil. Virtus Trapani: Rondello, L. Genovese 9, Gentile 19, Cuddemi, Frisella 22, Montalto 2, Peraino 5, Cammarasana, Campoya 12, Buttiglieri, F. Genovese 13, Angelo.

Coach Tosolini e la sua squadra sono pronti a voltare pagina e a continuare il percorso di crescita, con la consapevolezza di poter competere contro avversari di alto livello.