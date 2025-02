Open Day Itinerante a Campofelice di Roccella: screening sanitari gratuiti

L’ASP Palermo, in collaborazione con i Lions Club di Cefalù e Madonie e Comune di Campofelice di Roccella, organizza un’importante giornata dedicata alla salute e alla prevenzione sanitaria. L’Open Day Itinerante si terrà martedì 11 febbraio 2025 in Piazza Giuseppe Garibaldi a Campofelice di Roccella, dalle 10.30 alle 16.30 (Foto di archivio).

Durante l’evento, saranno disponibili numerosi servizi sanitari gratuiti e ad accesso diretto, rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età. In particolare, per i bambini dai 3 agli 8 anni saranno effettuati screening visivi e logopedici. Gli adulti potranno usufruire di importanti controlli per la prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse (come Epatite C, Sifilide e HIV), screening oncologici per la mammella, il collo dell’utero e il colon retto, oltre a controlli per la prevenzione cardiovascolare, screening audiometrici, oculistici e per il diabete.

L’iniziativa prevede anche servizi di consulenza per la salute mentale, vaccinazioni e un’azione a favore della prevenzione del randagismo, con l’impianto gratuito di microchip per gli animali domestici. Inoltre, sarà attivato uno sportello amministrativo per fornire assistenza e informazioni ai cittadini.

Per ulteriori dettagli, è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

Un’occasione da non perdere per prendersi cura della propria salute e accedere a servizi sanitari di prevenzione in modo semplice e gratuito!

Piazza Giuseppe Garibaldi

Martedì 11 febbraio 2025

Dalle ore 10.30 alle ore 16.30

Servizi offerti:

Screening visivo pediatrico (3-8 anni)

Screening logopedico pediatrico (3-8 anni)

Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV)

Screening del tumore della mammella (Mammografia 50-69 anni)

Screening del tumore del collo dell’utero (Pap-test o HPV test 25-64 anni)

Screening del tumore del colon retto (Sof Test 50-69 anni)

Prevenzione cardiovascolare (Over 50)

Screening audiometrico

Screening del diabete

Screening oculistico

Consulenza Salute Mentale

Vaccinazioni

Prevenzione randagismo (impianto gratuito del microchip)

Sportello amministrativo

Per info scrivere a: [email protected]