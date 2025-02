La Polisportiva Lascari Cefalù prende Alessio Nicoletti.

Alessio Nicoletti classe 2005

Inizia nelle giovanili e nella primavera della Salernitana.

Proviene da squadre di Eccellenza (Sciacca e Castrovillari) ma vanta due stagioni in serie D.

Questa la scheda del Calciatore

Nicoletti è nato il 09/02/2005 a Salerno. E’ alto 1,77 m e gioca nella posizione di Centrocampo – Mediano. E’ un piede destro.

Arriva dalla Unitas Sciacca Calcio

In precedenza le giovanili della Salernitana, P. Santa Maria, Castrovillari e Gela.

Trova una Polisportiva Lascari Cefalù rinnovata e reduce da una vittoria importante. Dovrà contribuire a riportare nella zona salvezza la squadra.

Subito per lui la trasferta, Domenica prossima ore 15.00, in casa della Don Carlo Lauri, quinta forza del torneo.

Ad Alessio il Benvenuto nella nuova squadra e un in bocca al lupo.