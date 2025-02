Ritratti di umanità: la rassegna di teatro contemporaneo a Cefalù. Ecco il programma

Cosa porta il vento – II Edizione

Ritratti di umanità: la rassegna di teatro contemporaneo a Cefalù

Il Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù ospiterà la seconda edizione di “Cosa porta il vento”, una rassegna di teatro contemporaneo che si propone di raccontare l’umanità attraverso storie intense e profonde. Con la direzione artistica di Tiziana Giordano, l’evento offrirà un viaggio teatrale tra ombre, voci e musica dal vivo.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Cefalù e da diverse realtà culturali, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a una narrazione teatrale ricca di emozioni e riflessioni.

Il programma degli spettacoli

Domenica 23 febbraio – ore 18:00

“Totò e Vicè” – Un’operina musicata per ombre e voci, tratta da un testo di Franco Scaldati e adattata e diretta da Giuseppe Cutino . Sul palco Rosario Palazzolo, Anton Giulio Pandolfo, Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx , accompagnati dalle musiche di Maurizio Curcio , eseguite dal vivo con Daniele Tesauro . Produzione Energie Alter-native .

– Un’operina musicata per ombre e voci, tratta da un testo di e adattata e diretta da . Sul palco e , accompagnati dalle musiche di , eseguite dal vivo con . Produzione . Domenica 9 marzo – ore 18:00

“Dissonorata” – Un dramma sulla tematica del delitto d’onore in Calabria. Testo, regia e interpretazione di Saverio La Ruina , con musiche originali eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco . Produzione Scena Verticale .

– Un dramma sulla tematica del delitto d’onore in Calabria. Testo, regia e interpretazione di , con musiche originali eseguite dal vivo da . Produzione . Domenica 23 marzo – ore 18:00

“La passione di stracci” – Testo e regia di Gigi Borruso , con Valeria D’Aquila, Alessandra Guagliardito e lo stesso Gigi Borruso . Le musiche sono affidate a Giacco Pojero, Nino Vetri, Louis Sclavis e Ryuki Sakamoto . Produzione Museo Sociale Danisinni .

– Testo e regia di , con e lo stesso . Le musiche sono affidate a e . Produzione . Domenica 6 aprile – ore 18:00

“Ciò che accadde all’improvviso” – Uno spettacolo scritto e diretto da Rosario Palazzolo , con Francesco Gulizzi, Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo . Aiuto regia di Angelo Grasso . Produzione Circo dell’Avvenire . Lunedì 7 aprile – ore 11:00 : Replica riservata alle scuole.

– Uno spettacolo scritto e diretto da , con e . Aiuto regia di . Produzione . Domenica 27 aprile – ore 18:00

“La ricetta di Danilo” – Testo e interpretazione di Totò Galati , con la regia di Claudio Zappalà . Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Nathan Tagliavini , con aiuto regia di Martina Cassenti . Produzione Barbè à Papa Teatro e Associazione Città Teatro . Lunedì 28 aprile – ore 11:00 : Replica riservata alle scuole.

– Testo e interpretazione di , con la regia di . Le musiche originali sono eseguite dal vivo da , con aiuto regia di . Produzione e .

Un evento imperdibile

La rassegna “Cosa porta il vento” è un’opportunità unica per vivere il teatro contemporaneo in una cornice suggestiva come quella del Teatro Comunale di Cefalù, situato in Via Salvatore Spinuzza, 115.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, rendendo la rassegna accessibile a tutti coloro che vogliono immergersi in queste intense rappresentazioni.

Per maggiori informazioni: [email protected].