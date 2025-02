San Mauro Castelverde tra cinema e rinascita: il docufilm “Karsa” debutta a Palermo

San Mauro Castelverde si prepara a vivere un momento di grande emozione e visibilità culturale. Sabato 1 marzo 2025, alle ore 18:30, presso il Cinema De Seta di Palermo, sarà presentato ufficialmente il docufilm Karsa, diretto da Wladimir Di Prima. L’evento vedrà la partecipazione speciale del noto giornalista e scrittore Marino Bartoletti, figura chiave della pellicola.

Karsa racconta la storia di uno sceneggiatore, interpretato da Giuseppe Lo Piccolo, la cui vita è stata segnata da delusioni, fallimenti e tragedie personali. La svolta avviene quando riscopre il piccolo borgo siciliano di San Mauro Castelverde. Qui, grazie a un fortuito incontro con Marino Bartoletti e all’ispirazione tratta dalle opere del giornalista d’inchiesta Mauro Turrisi Grifeo, ritrova la forza per affrontare i suoi demoni interiori e ricostruire la propria esistenza. Il film si propone come un racconto di redenzione e arte, offrendo un messaggio di speranza a chiunque sia alla ricerca di una nuova direzione nella vita.

Il docufilm nasce all’interno del progetto PNRR San Mauro Castelverde: dal mandamento al cambiamento e rappresenta una narrazione intensa di rinascita e riscoperta della Sicilia più autentica. Attraverso immagini suggestive, il film mette in luce le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio madonita, ponendo al centro la memoria storica e l’identità locale.

Un cast d’eccezione e un’ambientazione autentica

Oltre a Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, il cast include Giacomo Bottoni, Ermanno De Biagi, Loredana Marino, Laura Giordani e Monica Scapparone. Numerosi abitanti del borgo hanno inoltre preso parte alle riprese, rendendo ancora più autentico il racconto visivo della comunità locale.

Il film trae ispirazione da una delle novelle del volume Karsa – Racconti di vita siciliana (1969) di Mauro Turrisi Grifeo, noto giornalista del quotidiano L’Ora di Palermo. La regia attenta e poetica di Wladimir Di Prima riesce a cogliere l’essenza di San Mauro Castelverde, un luogo intriso di storie dimenticate e di paesaggi straordinari.

Le riprese del docufilm si sono svolte nei vicoli storici del borgo, nelle campagne circostanti e in luoghi suggestivi come il borgo di Botindari. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del PNRR Attrattività Borghi Linea B, con il contributo e l’impegno di Fabrizio Ferreri e del sindaco Giuseppe Minutilla.

Un appuntamento da non perdere

L’anteprima di Karsa al Cinema De Seta di Palermo rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di immergersi in una Sicilia ancora poco esplorata, tra memoria, cultura e speranza. La serata del 1 marzo 2025 sarà un’occasione imperdibile per scoprire un’opera che coniuga il fascino del cinema con la valorizzazione del territorio, offrendo uno sguardo autentico e profondo su una comunità in cerca di rinascita.