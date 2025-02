Convocazione del Consiglio Comunale di Cefalù in Sessione Ordinaria e in Forma Mista

Convocazione del Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria e in Forma Mista

Il Consiglio Comunale di Cefalù è stato convocato daal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, in sessione ordinaria e in forma mista per mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 20:00. La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Duomo.

Questa convocazione avviene in conformità con:

Il verbale n. 1 del 4 febbraio 2025 della Conferenza dei Capigruppo;

Il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica.

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente; Interpellanze ed interrogazioni; Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; Controdeduzioni, ai sensi dell’ex art. 4, comma 6 della L.R. n. 71/78, alla proposta di parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica (D.R.U.), Servizio 2 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale, prot. n. 23/s2 del 17 luglio 2024, ed al voto del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) n. 117 del 6 dicembre 2024, sulla Variante Generale del PRG del Comune di Cefalù, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i – Proposta di Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2025; Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Cefalù – Proposta di Consiglio Comunale n. 3 del 15 gennaio 2024; Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione e relazione sui servizi pubblici locali 2024 – Proposta di Consiglio Comunale n. 117 del 23 dicembre 2024.

Modalità di Partecipazione

I consiglieri e gli eventuali partecipanti potranno collegarsi in videoconferenza tramite la piattaforma Civicam, utilizzando le credenziali già in loro possesso.

Eventuali esigenze straordinarie per la partecipazione telematica dovranno essere documentate e inviate all’Ufficio di Presidenza entro e non oltre due giorni prima della seduta.

Quorum e Svolgimento della Seduta

Nel caso in cui venga a mancare il numero legale, la seduta verrà sospesa per un’ora. Se alla ripresa dei lavori il numero legale non sarà ancora raggiunto, la riunione verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione.

Pubblicità della Seduta

La seduta sarà registrata e resa disponibile attraverso un link accessibile dalla pagina istituzionale del Comune nella sezione “Consiglio on line”.