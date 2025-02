Si accende il Campionato di Calcio di Eccellenza. Sfide al vertice e lotta per la salvezza

L’Eccellenza Sicilia – Girone A si appresta a vivere una giornata cruciale con sfide che potrebbero rimescolare le carte in classifica. L’Athletic Club Palermo, capolista imbattuto con 50 punti, cercherà di consolidare il primato contro l’Unitas Sciacca, terza forza del campionato. Una sfida chiave per entrambe: i palermitani vogliono blindare il primo posto, mentre gli ospiti cercano di avvicinarsi al secondo gradino del podio occupato dal Città di Gela (46 punti), impegnato in trasferta contro una Parmonval in difficoltà dopo la recente sconfitta.

Nel gruppone di metà classifica, il San Giorgio Piana (32 punti) cercherà di difendere la quarta posizione contro il Marsala 1912, che dopo l’ultima sconfitta ha bisogno di punti per rilanciarsi. Scontro interessante anche tra Don Carlo Lauri Misilmeri (31 punti) e Lascari – Cefalù, quest’ultimo fanalino di coda con appena 9 punti, alla ricerca disperata di un risultato positivo per ravvivare le speranze di salvezza.

Nella parte bassa della classifica, Accademia Trapani (26 punti) ospita l’Oratorio S. Ciro e Giorgio, mentre la Supergiovane Castelbuono (22 punti) proverà a sfruttare il fattore campo contro il Città di San Vito Lo Capo (19 punti), in una sfida che può valere molto in chiave salvezza.

Infine, il Castellammare Calcio 94 (29 punti), reduce da una vittoria, affronta il Casteldaccia (20 punti) per avvicinarsi alla zona playoff, mentre Folgore Castelvetrano (21 punti) e Partinicaudace (21 punti) si sfidano in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza in categoria.

Sarà una giornata intensa, con molti scontri diretti e possibili sorprese. L’Athletic Club Palermo riuscirà a mantenere l’imbattibilità? Il Città di Gela resterà in scia? E chi farà il passo decisivo in zona playout? Lo scopriremo presto sui campi della Sicilia.



21ª Giornata – 8 e 9 Febbraio 2025

Sabato 8 Febbraio

15:00 Athletic Club Palermo – Unitas Sciacca Calcio

15:00 Castellammare Calcio 94 – Casteldaccia

15:00 Parmonval – Città Di Gela

Domenica 9 Febbraio

15:00 Accademia Trapani – Oratorio S. Ciro E Giorgio

15:00 Don Carlo Lauri Misilmeri – Lascari – Cefalù

15:00 Folgore Calcio Castelvetrano – Partinicaudace

15:00 San Giorgio Piana – Marsala 1912

15:00 Supergiovane Castelbuono – Città Di San Vito Lo Capo

Classifica Eccellenza – Girone A (aggiornata alla 20ª giornata)