Athletic Club Palermo capolista dopo la bella vittoria nel big match contro la Stefanese

Serie C Femminile di Calcio a 5

ATHLETIC CLUB PALERMO – Stefanese Calcio = 6-0 (Pt 3-0)

Reti: 16 pt M. Marrone(A), 21 pt A. Bevilacqua(A), 27 pt B. La Mattina(A); 3 st A. Bevilacqua(A), 5 st G. Corsetti(A), 10 st A. Ribuffo(A).

Vittoria importante per l’ Athletic Club Palermo nel recupero e big-match della 11 Giornata del Campionato Regionale Serie C nel Girone A ai Campi del Sole di Palermo, 6-0 per le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo contro la Stefanese Calcio, dopo la parentesi Coppa Italia con la qualificazione per il roster del Presidente Gaetano Conte ai Quarti di finale della Coppa Italia Nazionale tra le migliori 8 Squadre di Italia.

E’ stata una bella gara quella vista ieri sera con il roster nerorosa che e’ partito forte contro una formazione quale quella neroarancione, ben organizzata dal bravo tecnico Alberto Abbate e dal Direttore Sportivo Vincenzo Noto, che sta disputando un ottimo campionato e che ha gicoato a viso aperto.



Match tutt altro che facile alla vigilia, con capitan Corsetti e compagne che fin dall avvio ci provano avendo varie occasioni importanti sotto porta ma l’ estremo difensore Barbara Magistro e’ in serata , strepitosa sulle conclusioni della formazione di casa.

Ci vuole tanta pazienza e super Manu Marrone che al sedicesimo arpiona palla sulla tre quarti in avanti e scambia con Martina Todaro, quest’ ultima restituisce da sinistra un pallone al bacio al centro area, Manuela Marrone di testa sigla il vantaggio, da menzionare la gara di Martina Todaro che ha giocato da veterana sfornando palloni preziosissimi.



E’ un vantaggio che libera la formazione di Salvo Lo Piccolo che cinque minuti piu’ tardi raddoppia grazie a una bella giocata di Clara Di Piazza che dal versante sinistro avanza e taglia un pallone con il contagiri per Alessia Bevilacqua che da destra avanza e lascia partire un diagonale chirurgico che si insacca in rete.

Al minuto ventisette il roster nerorosa firma il tris grazie a una bella giocata sull’ asse Sciarratta-Di Piazza-La Mattina, una bella azione veloce con Clara Di Piazza che sposta un pallone invitante per Benedetta La Mattina che avanza e di destro gonfia la rete per un tracciante vincente, da segnalare l’ ottimo lavoro in campo di Simona Sciarratta, gran giocatrice che ha giocato una gara di spessore.



Nella ripresa, la squadra di casa allunga al terzo minuto firmando il quarto gol con un tiro dalla distanza di Alessia Bevilacqua (cecchino infallibile) e appena sessanta secondi piu’ tardi con una bella azione di futsal sull’ asse Bevilacqua-Ciriminna-Corsetti ed e’ proprio il capitano Giulia Corsetti (ottima come sempre la sua gara, grande personalita’ e carisma) che ricevuta palla a secondo palo sigla la quinta rete. Da menzionare la gran giocata di Alessia Bevilacqua e il pallone delizioso servito da destra da Laura Ciriminna (garanzia assoluta, veterana, esperienza da vendere, un lusso per la Serie C).

Serata di grazia anche per Aurora Ribuffo che al decimo firma il sesto gol grazie alla zampata vincente da due passi dopo la ribattuta dell’ ottimo portiere Magistro sul penalty di Manuela Marrone, concludendo in bellezza un match agonisticamente valido e in cui l’ Athletic Club Palermo torna capolista considerando la gara da recuperare contro la Mistral Palermo.

Da sottolineare un match ben corretto da ambo le parti e ben diretto dall’ ottima direzione di gara del fischietto trapanese Sebastiano Cusimano per una bella serata di sport tra due ottime realta’ siciliane di futsal che ha divertito il numeroso pubblico presente.



Classifica

Athletic Club Palermo 34

Palermo Calcio A 5 31

Stefanese Calcio 27

90011 Bagheria 18

Libertas (-1) 17

Castellammare Calcio 12

Mistral Palermo 9

Nike Aurora Rossa 6 1

Virtus Femminile Marsala 0

Sab. 8 febbraio

11:00 Nike Aurora Rossa – Virtus Femminile Marsala

Dom. 9 febbraio

11:00 Mistral Palermo – Palermo Calcio A 5

11:30 Athletic Club Palermo – 90011 Bagheria

16:00 Castellammare Calcio – -Libertas