Basket Cefalù in casa affronterà la Panormus. Riposa la Zannella

Multimedica Basket Erice vs. Patti Basket (08/02/25 – 19:30)

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, con Multimedica Basket Erice fanalino di coda a 4 punti e Patti Basket poco più in alto a 6 punti. Questo scontro diretto sarà fondamentale per entrambe, cercando di allontanarsi dall’ultimo posto e ritrovare fiducia. Nonostante il fattore campo possa favorire Erice, Patti Basket parte leggermente favorita per esperienza.

Basket Cefalù 1972 A.S.D. vs. A.S.D. Panormus C.F.G. (08/02/25 – 19:00)

Cefalù, attualmente terzo in classifica con 16 punti, affronta Panormus, al sesto posto con 12 punti. Il divario in classifica indica una maggiore solidità per Cefalù. Appuntamento al PALATRICOLI. Panormus, però, ha dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere, quindi sarà una sfida interessante per testare le ambizioni delle due compagini.

A.S.D. Pallacanestro Barcellon vs. Ribera Knights Basketball (08/02/25 – 18:30)

Questo match vede contrapporsi due squadre di alta classifica. Ribera Knights, secondi con 18 punti, cercano una vittoria per avvicinarsi alla vetta occupata da Virtus Trapani. Barcellon, con 14 punti, è alla ricerca di una vittoria che consentirebbe di accorciare le distanze dalla parte alta della classifica. L’incontro promette grande intensità, con Ribera leggermente favorita grazie a una miglior difesa.

Pol. Dil. Virtus Trapani vs. Green Basket 99 (08/02/25 – 19:00)

La capolista Virtus Trapani, con 22 punti e solo due sconfitte, ospita Green Basket 99, che si trova al settimo posto con 8 punti. Sulla carta, questo incontro appare sbilanciato a favore della Virtus, ma Green Basket potrebbe sfruttare la pressione dei primi della classe per giocare con maggiore libertà. Una vittoria per Trapani consoliderebbe ulteriormente il primo posto.

Questa giornata di ritorno offrirà quindi importanti risvolti per la classifica e per il morale delle squadre in vista delle prossime sfide.