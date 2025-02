Cefalù: modifiche temporanee alla viabilità per lavori stradali

A Cefalù prendono il via importanti lavori stradali volti a migliorare la viabilità cittadina e a valorizzare il lungomare. Per consentire l’esecuzione degli interventi, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione, con limitazioni al traffico e variazioni nei sensi di marcia. Le restrizioni saranno in vigore fino al termine dei lavori.

Modifiche alla viabilità

Via Domenico Portera

Nel tratto lato monte interessato dai lavori, a partire dal 7 febbraio 2025 dalle ore 07:30, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La misura resterà attiva fino al completamento delle opere.

Lungomare Giuseppe Giardina

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vazzana e la confluenza con via Pintorno, verrà istituito un unico senso di marcia in direzione Palermo a partire dal 6 febbraio 2025 fino al termine dei lavori. I veicoli provenienti dal lungomare Giuseppe Giardina e diretti verso il centro di Cefalù dovranno obbligatoriamente immettersi in via Pintorno.

Via Barreca

Nel tratto compreso tra la confluenza con la SP 136 e il civico 15, sarà in vigore un divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a partire dal 5 febbraio 2025 fino al completamento dei lavori.

Obiettivi degli interventi

Questi lavori mirano non solo a migliorare la circolazione stradale, ma anche ad abbellire il lungomare, rendendolo più fruibile per cittadini e turisti. Gli interventi garantiranno una viabilità più fluida e sicura, contribuendo a valorizzare uno degli angoli più suggestivi di Cefalù.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle temporanee modifiche alla circolazione.