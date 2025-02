Cuore e salute: a Cefalù la settimana della prevenzione cardiologica

Cefalù si prepara a ospitare un evento per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. La città diventa anche il cuore pulsante della prevenzione sanitaria grazie a una serie di iniziative dedicate alla salute del cuore. Dal 10 al 16 febbraio 2025, la cittadina ospita “Cardiologie Aperte 2025”, una campagna nazionale pensata per sensibilizzare la popolazione sulle malattie cardiovascolari e sui corretti stili di vita.

Organizzate dalla U.O. di Recupero e Riabilitazione e dalla U.O. di Cardiologia le attività in programma sono un’opportunità imperdibile per tutti, dai più giovani agli adulti, per conoscere il proprio stato di salute e adottare scelte consapevoli per prevenire malattie che, troppo spesso, vengono sottovalutate. L’organizzatrice è la dott.ssa Donatella Armata,

Un appuntamento imperdibile il 12 febbraio

La Sala delle Capriate del Municipio di piazza Duomo diventa il palco di un evento di educazione alla salute che si terrà dalle 9.30 alle 12.30. La Dott.ssa Donatella Armata, insieme a un team di esperti del settore, guiderà il pubblico in un dibattito sull’importanza di un corretto stile di vita per prevenire le malattie cardiovascolari. Il focus dell’incontro sarà sull’alimentazione sana, sull’importanza dell’attività fisica e sulla necessità di evitare comportamenti dannosi per il nostro cuore. I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare i consigli del Dott. Gianluca Battaglia, specialista in Pneumologia, della Dott.ssa Anna Maddalena Parisi, esperta in Nutrizione, e dei Dott. Tommaso Cipolla e Umberto Micò, rispettivamente specialisti in Cardiologia e Psichiatria.

Il cuore di Cefalù aperto a tutti il 14 febbraio

Un’altra data da segnare in agenda è il 14 febbraio, quando “Lo Spazio Cultura” di Corso Ruggero ospiterà un’iniziativa molto interessante: “Tutti hanno un cuore”. I cardiologi della Fondazione Giglio di Cefalù saranno a disposizione di tutti i cittadini per eseguire gratuitamente elettrocardiogrammi e misurazioni della pressione arteriosa. L’evento non si limita a una semplice misurazione: l’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e della cura, specialmente per chi proviene da contesti socio-economici più difficili. La Fondazione Giglio dimostra ancora una volta il suo impegno nella promozione della salute per tutti, senza distinzioni.

Lo sport per il cuore imperfetto: chiusura in grande stile

Il 17 febbraio, dalle 13.00 alle 15.00, la città accoglie l’evento “Lo sport fa bene anche ai cuori imperfetti”, che promuove l’attività fisica come strumento fondamentale di riabilitazione post-cardiaca. Passeggiate ed esercizi calistenici diretti dalla Fisioterapista Dott.ssa Sorce vedranno protagonisti soggetti cardiopatici che, grazie a un approccio multidisciplinare, affrontano la riabilitazione dopo un evento cardiaco. L’obiettivo di questo incontro è far acquisire consapevolezza sulla propria salute, migliorando lo stile di vita e il benessere generale. L’invito è aperto a chiunque abbia il piacere di partecipare, per capire come l’attività fisica possa non solo migliorare la salute del cuore, ma anche arricchire la qualità della vita.

Un’azione collettiva per la salute del cuore

Cefalù diventa il simbolo di un’azione collettiva per il benessere. La settimana di iniziative non si limita a un semplice incontro di medici e cittadini: è un’occasione per rafforzare il legame tra le persone e la salute, stimolando il cambiamento verso una vita più sana, più attiva e consapevole. In un periodo in cui la prevenzione è fondamentale, la cittadinanza è chiamata a partecipare a questo importante progetto. La bellezza di Cefalù, con il suo mare e la sua storia, si arricchisce di un nuovo significato: quello della cura del cuore, non solo simbolica, ma concreta. Perché, alla fine, come ci ricorda l’evento, “il cuore è il centro di tutto”.