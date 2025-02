San Valentino a Cefalù: ecco il ristorante dove andare a mangiare per una serata romantica

San Valentino è l’occasione perfetta per trascorrere una serata speciale con la persona amata, e Cefalù offre uno scenario suggestivo per festeggiare questa ricorrenza. Tra le stradine del centro storico e il panorama mozzafiato sul mare, trovare il ristorante ideale per una cena romantica diventa un’esperienza magica. Se sei alla ricerca di un luogo che unisca un’atmosfera elegante, piatti raffinati e un’ottima proposta culinaria, Baglio del Falco è la scelta perfetta.

Un’esperienza culinaria unica

Il ristorante Baglio del Falco ha organizzato un’esclusiva Cena di San Valentino per il 14 febbraio, offrendo un menù pensato per deliziare il palato e rendere speciale la serata. L’evento sarà arricchito da musica dal vivo, creando un’atmosfera raffinata e coinvolgente, perfetta per chi desidera celebrare l’amore in un ambiente elegante e accogliente.

Il menù di San Valentino

Il menù speciale proposto per la serata di San Valentino include una selezione di piatti prelibati che mettono in risalto ingredienti freschi e sapori equilibrati. La cena inizierà con un aperitivo di benvenuto, seguito da un percorso gastronomico curato nei minimi dettagli.

Antipasti

Insalata di mare

Arancinetta di pesce

Ostrica

Caponata di pesce

Salmone affumicato

Primo piatto

Calamarata con scampi, burrata e pistacchio

Secondi piatti

Ricciola alla griglia

Gambero arrosto

Contorno: verdure di stagione

Dessert

Cheesecake alle fragole

Il tutto è offerto a 38€ a persona, comprensivo di coperto, vino, acqua e bibite, rendendo questa cena un’opportunità imperdibile per chi desidera una serata romantica all’insegna del buon cibo e del relax.

L’atmosfera perfetta per una cena romantica

Il Baglio del Falco non è solo sinonimo di eccellenza gastronomica, ma anche di un ambiente raffinato e suggestivo. Il locale, con i suoi interni curati e l’attenzione ai dettagli, offre l’ambientazione ideale per una cena intima a lume di candela. Inoltre, la presenza della musica dal vivo contribuirà a rendere la serata ancora più emozionante e coinvolgente.

Perché scegliere Cefalù per San Valentino?

Cefalù è una delle mete più affascinanti della Sicilia, grazie alla sua combinazione di paesaggi mozzafiato, storia e cultura. Passeggiare mano nella mano per le strade acciottolate del centro storico o lungo la spiaggia al tramonto rende questa città una cornice perfetta per celebrare l’amore.

Se dopo la cena desideri prolungare la serata, puoi approfittare della bellezza della città e concederti una romantica passeggiata vicino al Duomo di Cefalù, ammirando le sue maestose torri illuminate. Un’altra opzione è dirigersi verso il Lungomare Giuseppe Giardina, dove la brezza marina e la vista sul mare creano un’atmosfera indimenticabile.

Per chi vuole scoprire l’eccellenza del Baglio del Falco

Per chiunque voglia scoprire l’eccellenza del Baglio del Falco, il ristorante si trova a Cefalù, in contrada Vallone di Falco. Una tappa imperdibile per gli amanti della pizza, dove ogni boccone racconta la storia e la passione di una terra ricca di tradizioni. Piatti siciliani rivisitati in un locale dagli arredi rustici con camino e tavoli in giardino sotto gli ulivi.

Servizio: Ha tavoli all’aperto · Dispone di camino · Serve piatti vegani

Indirizzo: Contrada Vallone Di Falco, 90015 Cefalù PA

Telefono: 0921 420820

Prenotazioni e informazioni

Dato l’alto interesse per la Cena di San Valentino al Baglio del Falco, è consigliato prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. Per ulteriori informazioni o per effettuare una prenotazione, è possibile contattare direttamente il ristorante tramite i loro canali ufficiali.

Se desideri vivere una serata speciale, tra piatti raffinati, musica dal vivo e un’atmosfera magica, non perdere l’occasione di festeggiare San Valentino a Cefalù in uno dei ristoranti più esclusivi della zona!