Polisportiva Lascari Cefalù: in difficoltà anche il settore giovanile

La crisi della Polisportiva Lascari Cefalù non risparmia neanche il settore giovanile. La formazione Juniores, che fino a poco tempo fa lottava per il primato, ha subito una pesante sconfitta casalinga per 8-1 con la capolista Aspra. Una partita difficile, affrontata dal tecnico Cosenza con soli 11 giocatori e senza riserve, aggravata dall’assenza di elementi chiave che, invece, sono stati impiegati in prima squadra.

La situazione della società è critica, e il sacrificio dei giovani per supportare la formazione maggiore appare inevitabile. La squadra impegnata nel campionato di Eccellenza si trova attualmente in ultima posizione, costretta a lottare con ogni risorsa disponibile per tentare un vero e proprio miracolo sportivo.



Eppure da circa due anni Lascari è un polo di riferimento per il calcio giovanile. Una squadra, ad esempio, è prima in classifica nei giovanissimi. Guidati da Cosenza, Glorioso Corradino, Ferreri, uno staff di primo livello per un progetto che merita essere valorizzato e incrementato. E’ il futuro del Calcio.

Un momento complesso per il club, che dovrà trovare il modo di bilanciare le necessità della prima squadra senza compromettere il futuro del vivaio.