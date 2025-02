Festa della Madonna di Lourdes e XXXIII Giornata Mondiale del Malato: Celebrazioni a Cefalù

XXXIII Giornata Mondiale del Malato – 11 febbraio 2025: Celebrazione a Cefalù. E’ la Festa della Beata V. Maria di Lourdes.

La XXXIII Giornata Mondiale del Malato, Festa della Madonna di Lourdes, celebrata l’11 febbraio 2025 con una solenne funzione a Cefalù. L’evento avrà luogo alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santo Stefano, situata in Piazza Spinola lungo Corso Ruggero. In questa Chiesa, detta anche del Purgatorio, è riprodotta in un altare laterale la Grotta di Lourdes. Questo momento di preghiera e riflessione rappresenta un’importante occasione per soffermarsi sul significato della sofferenza e sul valore della speranza cristiana.

Si celebra la Giornata anche in tutte le Parrocchie.

La sofferenza nella riflessione di Benedetto XVI

Nel contesto della celebrazione, un importante spunto di riflessione sarà tratto dall’Enciclica Spe salvi di Papa Benedetto XVI. Il Pontefice emerito sottolinea come la sofferenza sia una componente ineludibile dell’esistenza umana, derivante sia dalla nostra condizione di esseri finiti sia dal peso della colpa accumulata nella storia. Nonostante i progressi nella lotta contro il dolore fisico, la sofferenza innocente e quella psichica sono ancora molto presenti e, in alcuni casi, in aumento.

Benedetto XVI ricorda che è dovere della giustizia e dell’amore alleviare la sofferenza, assistere i sofferenti e cercare di prevenire il dolore, in particolare quello degli innocenti. Tuttavia, eliminare completamente la sofferenza dal mondo è un’impresa al di fuori della portata umana. Solo Dio, facendosi uomo e soffrendo nella storia, ha reso possibile una vera speranza di redenzione, incarnata in Cristo, l’Agnello che toglie il peccato del mondo.

Il messaggio di speranza di Papa Francesco

A questo proposito, il Santo Padre Francesco, in una catechesi dell’8 maggio 2024, ha ribadito il ruolo fondamentale della speranza cristiana. Questa non è frutto dei meriti personali dell’uomo, ma un dono divino reso possibile dalla morte e resurrezione di Cristo. La speranza cristiana è una virtù teologale, non una semplice convinzione o ostinazione umana, ma un dono di Dio che ci permette di affrontare con fiducia il presente e di guardare con fiducia al futuro.

Conclusione

La celebrazione della Giornata Mondiale del Malato a Cefalù sarà quindi un’occasione preziosa per riflettere sulla sofferenza e sulla speranza, alla luce degli insegnamenti della Chiesa. L’invito è rivolto a tutti, affinché questo momento di preghiera e condivisione possa essere fonte di conforto per i malati e per quanti si prendono cura di loro, nella consapevolezza che la speranza cristiana è un dono che illumina anche i momenti più difficili della vita.



Nella foto Gesù Buon Pastore, immagine scelta dalla CEI per questa Giornata.

ΙC ΧC (IC XC) È l’abbreviazione greca per “Gesù Cristo” (Ιησούς Χριστός, Iēsous Christos).

Ὁ Καλός (Ho Kalós) Significa “Il Buono” o “Il Buon”, che in questo contesto si riferisce a Gesù come “Il Buon Pastore”.

ΧC ΣΑΜΑΡΕΙ ΤΑΣ (XC SAMAREI TAS) “Cristo porta” o “Cristo solleva”, riferendosi all’atto di Gesù che porta sulle spalle il peccatore o l’umanità, simile alla parabola del Buon Pastore.

Gesù porta sulle spalle un’anima o un peccatore, simbolizzando la salvezza e il perdono.