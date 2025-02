Cefalù: i “Mercoledì della Corale”: un’opportunità per cantare insieme

Proseguono anche oggi, presso la Chiesa di San Nicola a Cefalù, i “Mercoledì della Corale” , un’occasione speciale per chiunque voglia entrare a far parte della Corale “Maria Elisa Di Fatta” diretta dal maestro Ildebrando D’Angelo. Per chi ha a cuore il canto corale anche oggi, a partire dalle ore 17:45, la Corale aprirà le sue porte a tutti, offrendo un’opportunità unica di condividere la passione per la musica e di crescere insieme in un ambiente accogliente e armonioso.

Il direttore della Corale, Ildebrando D’Angelo , guiderà tutti i partecipanti in una sessione di prova, mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza per valutare la propria voce e potenzialità. Non è richiesta esperienza pregressa, solo il desiderio di imparare, cantare insieme e fare parte di un gruppo che si distingue per la passione, la dedizione e l’amore per la musica.

Questi incontri settimanali rappresentano un modo straordinario per entrare in contatto con la Corale , conoscere i membri, fare nuove amicizie e, magari, iniziare un percorso che porterà una parte lontana di questa realtà vibrante e viva. La Corale è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano partecipare, indipendentemente dal loro livello di esperienza nel canto corale.

Non perdere questa occasione per scoprire un mondo di melodie e connessioni umane che arricchiranno la tua vita e contribuiranno a rafforzare il legame della nostra comunità. Ti aspettiamo, oggi alle 17:45 presso la Chiesa di San Nicola di Cefalù!