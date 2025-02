Intelligenza Artificiale in Medicina: un convegno a Cefalù per il uuturo della Sanità

Nell’ambito della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, il 15 febbraio 2025 si terrà un importante convegno dal titolo “Intelligenza Artificiale in Medicina” presso l’Aula San Gabriele dell’Ospedale Giglio di Cefalù. L’evento rappresenta un’opportunità di approfondimento e confronto tra esperti del settore medico e tecnologico sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) nella sanità.

Il Programma della Giornata

La giornata inizierà alle ore 09:00 con i saluti delle autorità e l’introduzione ai lavori. Interverranno:

Salvatore Amato , Presidente Ordine dei Medici di Palermo

, Presidente Ordine dei Medici di Palermo Raffaele Pomo , Presidente Regionale AMCI

, Presidente Regionale AMCI don Calogero Falcone , Assistente Spirituale Medici Cattolici

, Assistente Spirituale Medici Cattolici Rita Zafonte , Responsabile Servizio Pastorale Salute

, Responsabile Servizio Pastorale Salute Ildebrando D’Angelo, Responsabile della Breast Unit Giglio di Cefalù

Prima sessione – Ore 09:15

Moderatori: Ildebrando D’Angelo, Rita Zafonte

“Intelligenza Artificiale: le basi” – Filippo Boniforti

– Filippo Boniforti “Guida pratica” – Ildebrando D’Angelo

– Ildebrando D’Angelo “Tecnologia ed Ingegneria Clinica” – Giuseppe Fatuzzo

– Giuseppe Fatuzzo “La diagnostica per immagini” – Sergio Testai

– Sergio Testai “Sinapsi Digitali” – Luigi Grimaldi

Seguirà una discussione tra i relatori e i partecipanti.

Alle 10:45 è prevista una pausa caffè.

Seconda sessione – Ore 11:00

Moderatori: don Calogero Falcone, Ildebrando D’Angelo

“ChatGPT e Clinica” – Rita Zafonte

– Rita Zafonte “La telemedicina in IA” – Antonietta Ledda

– Antonietta Ledda “Cardiologia Aumentata” – Gabriele Giannolaa

– Gabriele Giannolaa “La farmacia digitale” – Salvatore Cassisi

– Salvatore Cassisi “Etica in IA” – Salvino Leone

Anche in questa sessione, al termine degli interventi, si aprirà uno spazio per il dibattito.

Chiusura dei Lavori

Dopo le conclusioni e i saluti a cura di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante alle ore 12:30, la giornata si concluderà ufficialmente alle ore 13:00.

L’Importanza dell’IA in Medicina

La tecnologia è da sempre un elemento fondamentale per il progresso della scienza medica. Grazie al metodo scientifico e all’innovazione, la medicina ha raggiunto traguardi un tempo impensabili. L’intelligenza artificiale sta oggi rivoluzionando il settore, elaborando risposte autonome e supportando i medici nel processo decisionale.

L’obiettivo del convegno è tracciare linee guida per un uso consapevole ed efficace dell’IA in sanità, offrendo ai medici di medicina generale e agli specialisti strumenti per migliorare l’assistenza ai pazienti.

L’evento è promosso dalla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù e sarà aperto a tutti i professionisti sanitari. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’istituto tramite e-mail all’indirizzo [email protected].