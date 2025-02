Il Comune di Cefalù si impegna per la tutela delle colonie feline: stanziati fondi per la sterilizzazione

L’amministrazione comunale di Cefalù continua a dimostrare il proprio impegno nella tutela e nel benessere degli animali, in particolare per i gatti che vivono nelle colonie feline del territorio. Con una recente delibera, il Comune ha stanziato una somma per la sterilizzazione di 30 gatti femmina appartenenti alle colonie censite.

Un’iniziativa concreta per il controllo delle colonie feline

La decisione rientra nel programma di prevenzione e gestione del randagismo, un tema sempre più centrale nelle politiche locali di tutela animale. Il provvedimento rappresenta un passo fondamentale per garantire il controllo della popolazione felina e migliorare le condizioni di vita degli animali.

L’impegno dell’amministrazione

L’attenzione del Comune di Cefalù verso il benessere degli animali si concretizza attraverso azioni mirate, come la regolamentazione e il sostegno alle colonie feline. Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio delle politiche comunali in materia di tutela ambientale e convivenza con gli animali, nel rispetto delle normative vigenti.

Grazie a questo stanziamento, il Comune garantisce un’azione efficace per prevenire la sovrappopolazione felina, riducendo il rischio di malattie e migliorando la convivenza tra cittadini e animali.

Una scelta di responsabilità e sensibilità

Questo intervento dimostra come il Comune di Cefalù non solo riconosca l’importanza del rispetto per gli animali, ma si faccia promotore di azioni concrete per la loro tutela. La sterilizzazione è una delle misure più efficaci per il controllo delle colonie feline, evitando il fenomeno dell’abbandono e migliorando la qualità della vita degli animali e della comunità.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a favore degli amici a quattro zampe, promuovendo un modello di gestione responsabile e sostenibile del territorio.

Non scordate che potete adottare i gattini. Anche a distanza. Come quelli nella foto.