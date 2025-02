La Stampa siciliana ricorda il giornalista Michele Cimino. Oggi le esequie a Cefalù

Si è spento a Palermo all’età di 84 anni Michele Cimino, giornalista di grande spessore e autentico gentiluomo. Conosciuto per la sua acuta capacità narrativa, Cimino ha raccontato per decenni le vicende dell’Assemblea Regionale Siciliana, guadagnandosi il soprannome di “Cantore”.



I funerali di Michele Cimino si terranno oggi, 12 febbraio, alle ore 15 presso la chiesa di San Francesco a Cefalù.

Conosceva più dei deputati e dei presidenti che si succedevano tra quegli scranni, anticipando leggi, codici e regolamenti con la precisione di un direttore d’orchestra. Non si accontentava mai delle prime risposte, scavava sempre più a fondo per ottenere quell’informazione esclusiva, quella notizia in più da portare ai lettori de La Sicilia e della Gazzetta del Sud in tempi record.

Oltre a essere un raffinato cronista parlamentare, Cimino è stato un rigoroso giornalista giudiziario. Ha raccontato la vecchia mafia, i suoi boss, le prime stragi e le dinamiche delle cosche vincenti e perdenti. Le sue ricostruzioni dei grandi delitti degli anni Novanta erano fedeli, puntuali ed essenziali, restituendo un quadro preciso e approfondito della realtà criminale siciliana.

Il suo stile impeccabile nel lavoro rispecchiava il suo carattere nella vita privata. “Una persona di grande umanità, di grande impegno professionale” – così lo ricorda affranto Piero Fagone, amico e collega di lunga data, che con lui ha condiviso il racconto della politica e della società siciliana.

Il Gruppo dei Giornalisti Pensionati di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa lo ricordano con affetto, esprimendo le più sincere condoglianze alla famiglia.



L’Ordine dei giornalisti Sicilia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista Michele Cimino, morto ieri (9 febbraio 2025) a Palermo all’età di 84 anni. Cimino ha lavorato nei quotidiani Gazzetta del Sud e La Sicilia. Professionista dal 1970 è stato cronista politico parlamentare ma anche cronista giudiziario. Michele Cimino è stato per anni una presenza costante nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana.

Ai familiari le condoglianze da parte del presidente Gueli e dell’Odg Sicilia.

Addio Maestro.