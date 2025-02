Cena Solidale a Cefalù: un’Iniziativa a sostegno degli amici a quattro zampe abbandonati

Cena Solidale a Cefalù: Un’Iniziativa a Sostegno degli Animali Abbandonati

Con il patrocinio del Comune di Cefalù, domenica 16 febbraio alle ore 20:30, si terrà una cena solidale presso il Club Ogliastrillo Ristorante Pizzeria, in via Nostra Signora delle Grazie a Cefalù. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione di volontariato Cristian e Furia ODV, in collaborazione con la struttura equestre Sicily Horse Tours, l’associazione Ippo-Nebros di Rocca Caprileone e con il supporto della Proloco di Cefalù.

Lo scopo principale di questa serata è raccogliere fondi per le Associazioni Volontarie “Code in Attesa” di Sonia Marsala e “ZampaAmica” di Alessandro Magurano. Entrambe le associazioni sono attivamente impegnate nel territorio di Cefalù e delle Madonie nella salvaguardia e cura degli animali abbandonati, in particolare gatti e cani. Da tempo, infatti, si dedicano alla loro salvezza, alla cura delle ferite e alla ricerca di famiglie che possano adottarli e accoglierli in un ambiente amorevole.

La cena solidale è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire alla causa e passare una serata in compagnia, gustando deliziosi piatti in un ambiente conviviale. Il menù, un ricco giropizza, sarà accompagnato da bibita e caffè, al prezzo di 20,00 € a persona.

Per partecipare all’evento è gradita la prenotazione, da effettuarsi esclusivamente tramite WhatsApp, ai numeri:

392 4166854 (Laura)

327 853 3858 (Sonia)

Il Cavaliere Cristian Moroni, promotore dell’iniziativa, ringrazia anticipatamente tutti i partecipanti, sottolineando che ogni gesto di solidarietà contribuirà a migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe.

Unisciti anche tu a questa nobile causa, aiutando gli animali in difficoltà e supportando le realtà che da anni si battono per loro.