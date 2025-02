La Polisportiva Lascari Cefalù ospita la capolista Atheletic Club Palermo

La prossima giornata di Eccellenza Girone A si preannuncia decisiva per molte squadre, sia nella lotta per il vertice che nella corsa salvezza. Tutte la partite domenica ore 15.00

Match Clou: Lascari Cefalù – Athletic Club Palermo

La sfida più attesa riguarda il fanalino di coda Lascari Cefalù, che ospita la capolista Athletic Club Palermo. La squadra di casa è in piena crisi con soli 9 punti in 21 giornate e una difesa che ha subito 48 gol. Di fronte, gli ospiti sono lanciati verso la promozione e con una vittoria potrebbero consolidare il primato. Serve un’impresa per il Lascari Cefalù, ma il calcio sa regalare sorprese.

Le altre partite di domenica ore 15.00:

Casteldaccia – San Giorgio Piana: Gli ospiti vogliono mantenere il quarto posto, ma il Casteldaccia deve fare punti per allontanarsi dalla zona calda.

Castellammare Calcio 94 – Parmonval: Match tra squadre di metà classifica che cercano di risalire.

Città di Gela – Accademia Trapani: I padroni di casa, secondi in classifica, non possono sbagliare per continuare a inseguire l'Athletic Club Palermo.

Marsala 1912 – Supergiovane Castelbuono: Sfida tra due squadre in cerca di continuità.

Oratorio S. Ciro E Giorgio – Città Di San Vito Lo Capo: Punti pesanti in palio per la salvezza.

Partinicaudace – Don Carlo Lauri Misilmeri: Gli ospiti partono favoriti, ma il Partinicaudace vuole allontanarsi dalla zona playout.

Unitas Sciacca – Folgore Castelvetrano: Sciacca favorito per consolidare il terzo posto.

Domenica ci aspetta una giornata ricca di emozioni, con il Lascari Cefalù chiamato a una vera e propria missione impossibile.