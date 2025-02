Mostra Fotografica “Auschwitz dopo Auschwitz” di Giuseppe Mazzola all’Archivio Storico di Palermo

L’Associazione di Promozione Sociale Fotoriflettendo è lieta di presentare la mostra fotografica “Auschwitz dopo Auschwitz”, realizzata dal fotografo Giuseppe Mazzola e curata da Vincenzo Cucco. L’esposizione sarà inaugurata il 14 febbraio 2025 presso la Sala Nuccio Pollaci dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, sito in Via Maqueda 157.

Giuseppe Mazzola, fotografo impegnato da anni nella divulgazione e sensibilizzazione al valore della Memoria, propone un percorso fotografico e audiovisivo che intende delineare una riflessione storica, introspettiva ed emotiva. Attraverso immagini di forte impatto, l’artista mette in relazione il passato e il presente del campo di concentramento di Auschwitz, simbolo della Shoah e della tragedia dell’umanità.

Il curatore della mostra, il dott. Vincenzo Cucco, sottolinea l’importanza di questo progetto:

“Curare questa personale di Giuseppe Mazzola è per me un immenso piacere. Ho avuto modo di conoscerlo nel 2017, quando partecipò alla 18ª edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, di cui sono Presidente di Giuria e Presidente dell’A.P.S. Fotoriflettendo. In quell’occasione si distinse per il suo talento, ottenendo una Menzione di Merito dalla Giuria e il Premio del Pubblico.”

La mostra è resa possibile anche grazie al supporto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, On. Giampiero Cannella, che ha riconosciuto l’importanza del progetto e il suo valore culturale.

Il Vernissage si terrà il 14 febbraio 2025 alle ore 16:30, alla presenza di importanti autorità, tra cui il Sindaco di Palermo, prof. Roberto Lagalla, l’Assessore alla Cultura On. Giampiero Cannella, la Responsabile dell’Archivio Storico Comunale, dott.ssa Claudia Fucarino, e lo storico prof. Alessandro Hoffman, che interverrà per commemorare l’80° anniversario della “Memoria”.

Orari di apertura e informazioni

La mostra sarà visitabile con ingresso libero dal 15 febbraio al 2 marzo 2025 nei seguenti giorni e orari:

Martedì e venerdì: 9:00 – 13:30

Mercoledì, giovedì, sabato e domenica: 10:00 – 16:30

Per ulteriori informazioni: