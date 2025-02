San Valentino: il Patrono di Terni conosciuto in tutto il mondo. Le parole di monsignor Soddu

San Valentino 2025: Solenne Pontificale in Cattedrale con il Vescovo Francesco Antonio Soddu

Il 14 febbraio 2025, la comunità di Terni-Narni-Amelia si riunisce attorno alla figura eccelsa di San Valentino, patrono della città di Terni. Queste le parole del Vescovo Francesco Antonio Soddu in occasione della Solenne Liturgia in Onore di San valentino. Un momento di profonda spiritualità e riflessione, in sintonia con il messaggio evangelico e con l’insegnamento della Chiesa universale. Un messaggio per tutto il Mondo che celebra oggi San Valentino.

San Valentino: un Patrono da Seguire e non da Idolatrare

San Valentino non è solo il santo degli innamorati, ma un punto di riferimento per la fede e la carità cristiana. Il Vescovo ha sottolineato l’importanza di non considerarlo un idolo da invocare secondo le proprie necessità, ma un modello da imitare nella vita quotidiana. Come lui ha conformato la sua vita a Cristo, così i fedeli sono chiamati a fare lo stesso, accogliendo l’amore di Dio e trasformandolo in opere concrete.

Il Messaggio della Liturgia: un Fuoco che Purifica e Trasforma

Nel corso della celebrazione, il Vescovo ha richiamato la figura del profeta Isaia, la cui vocazione è stata caratterizzata da un’esperienza di purificazione: il tocco del carbone ardente sulle labbra da parte del serafino. Questo gesto simbolico, invece di distruggere, ha purificato e reso il profeta strumento della volontà di Dio.

Allo stesso modo, il fuoco di Dio non consuma, ma purifica, riscalda e corrobora. Un fuoco che ha forgiato San Valentino rendendolo testimone eterno dell’amore divino. Questo messaggio si estende ai fedeli, invitati a non temere la purificazione spirituale che porta a una vita rinnovata nella fede.

Il Miracolo della Pesca: la Fiducia in Cristo

Un altro passo evangelico fondamentale della celebrazione è stato l’episodio della pesca miracolosa. Pietro, Giacomo e Giovanni, dopo una notte infruttuosa, si fidano della parola di Gesù e gettano nuovamente le reti, ottenendo un pescato sovrabbondante. Questo evento simboleggia la vita di ogni cristiano: spesso si affrontano momenti di fallimento e delusione, ma la fiducia in Dio porta sempre a un rinnovamento e a un raccolto abbondante, non materiale, ma spirituale.

Il Vescovo ha sottolineato come anche oggi, di fronte alle difficoltà, sia essenziale lasciare che Cristo entri nella “barca” della nostra vita, affinché possiamo ripartire con speranza e determinazione.

San Valentino e i Giovani: una Luce per il Futuro

La festa di San Valentino non è solo un’occasione di preghiera, ma un’opportunità per i giovani di riscoprire il senso autentico dell’amore cristiano. Il Vescovo ha auspicato che San Valentino attiri i giovani verso il Vangelo, donando loro il desiderio di una vita bella, ricca di valori e di speranza.

Ha inoltre rivolto un appello affinché le famiglie aprano le porte alla presenza di San Valentino, affinché la sua benedizione possa illuminare ogni casa e rafforzare i legami d’amore e solidarietà.

Un Messaggio per le Istituzioni

Un pensiero speciale è stato rivolto a coloro che hanno responsabilità amministrative e politiche. Il Vescovo ha pregato affinché San Valentino illumini le menti dei governanti, ispirandoli a lavorare per il bene comune e in particolare per i più deboli e bisognosi.

Conclusione: un Cammino di Fede e Speranza

La celebrazione del Pontificale in onore di San Valentino ha rinnovato nei fedeli la consapevolezza che il vero amore nasce da Dio ed è fonte di speranza, pace e rinnovamento interiore. Attraverso l’intercessione del Santo Patrono, la comunità è chiamata a vivere una fede autentica, ad aprirsi all’azione dello Spirito e a costruire, con gesti concreti, il Regno di Dio sulla terra.

San Valentino continui a intercedere affinché tutti possiamo camminare con gioia sulla via della salvezza, guidati dalla luce di Cristo.