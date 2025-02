Simposio oggi a Cefalù sul tema dell’Intelligenza Artificiale in Medicina

Oggi Sabato 15 febbraio 2025, in occasione della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, il Servizio Pastorale Salute della Diocesi di Cefalù, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Giglio di Cefalù, l’Associazione Medici Cattolici, l’Associazione Medici Madoniti e l’Università UniCamillus organizza il Convegno Simposio sul tema “Intelligenza Artificiale in Medicina”. Responsabili Scientifici i dott. Ildebrando D’Angelo e Rita Zafonte.

La tecnologia da sempre pervade la scienza medica e con il metodo scientifico abbiamo raggiunto traguardi un tempo inimmaginabili.

Lo sviluppo di tecnologie che simulano il pensiero e la mente, elaborando risposte autonome, lascia attoniti e a volte sbigottiti. Se invece rivolgiamo impegno alla conoscenza dei percorsi e dei processi dei nuovi strumenti potremo certamente apportare vantaggi al nostro vivere comune e alla nostra salute.

Obiettivo del focus è tracciare linee di indirizzo per la IA e condividere percorsi assistenziali del nostro territorio al Medico di Medicina Generale ed allo Specialista.