Olly trionfa a Sanremo 2025: il giovane cantautore genovese conquista il cuore del pubblico con ‘Balorda nostalgia’

Il Festival di Sanremo 2025 ha incoronato il suo vincitore: è Olly, giovane cantautore genovese di 23 anni, che con il brano “Balorda nostalgia” ha conquistato il 31% del televoto, portandosi a casa la vittoria più ambita della musica italiana. In un’edizione che ha sorpreso tutti, con risultati che hanno stravolto i pronostici, il palco dell’Ariston ha visto anche la celebrazione di figure storiche come Antonello Venditti, e l’emozione di tanti artisti, tra cui Giorgia e Fedez. Mentre il pubblico si godeva la sua vittoria, tra abbracci e lacrime, la serata si è conclusa con un record di ascolti e un’atmosfera di “pacificazione del Paese”. Ma chi è Olly, e cosa ha portato il giovane artista alla vittoria? Scopriamo insieme.

Il trionfo di Olly: giovane promessa che sfida le aspettative. Olly, all’anagrafe Lorenzo, è riuscito a conquistare il pubblico e la critica con la sua ballata “Balorda nostalgia”. Scritta insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, con cui collabora da tempo, la canzone ha parlato direttamente al cuore degli italiani, tanto che il televoto ha deciso: il 31% delle preferenze lo hanno incoronato vincitore. “È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita”, ha dichiarato Olly con un sorriso incredulo subito dopo la proclamazione. Non solo il brano ha riscosso un grandissimo successo, ma anche la sua performance sul palco ha emozionato per la sua sincerità e la sua capacità di parlare di temi universali come la nostalgia e la ricerca di se stessi.

Un festival che ha sorpreso: Lucio Corsi e Brunori Sas tra i protagonisti. Il Festival di Sanremo 2025 ha riservato numerose sorprese anche nei piazzamenti. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e la sua autenticità. Un altro grande protagonista è stato Brunori Sas, che con “L’albero delle noci” ha conquistato il terzo posto, ottenendo anche il premio per il miglior testo. Tra i premiati, anche Simone Cristicchi, che ha ricevuto il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, e Giorgia, che ha ricevuto il premio Tim – La forza delle connessioni, commuovendo il pubblico con il suo discorso. A sorprendere sono stati i fischi e le proteste sui social per la mancanza di premi a personaggi storici come Achille Lauro, ma il Festival ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di cambiare e adattarsi alle nuove generazioni.

La serata delle cover e il messaggio di speranza di Antonello Venditti La serata delle cover è stata un vero e proprio show, con il record di ascolti che ha superato il 70,8% di share, grazie anche alle emozionanti dediche, omaggi e messaggi di speranza per le nuove generazioni. Tra i momenti più toccanti, c’è stato quello di Antonello Venditti, che ha ricevuto il premio alla carriera. L’artista, che non aveva mai partecipato al Festival come concorrente, ha parlato di “speranza” e di “riscatto”, aggiungendo un importante messaggio per il pubblico. “Il passato deve portarci a un futuro di speranza”, ha dichiarato, regalando al pubblico due dei suoi brani più iconici: “Amici Mai” e “Ricordati di Me”, che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan. Un momento di vera magia, che ha reso l’edizione di quest’anno davvero speciale.

Sanremo 2025 si è concluso con un bilancio positivo, tra sorprese, emozioni e trionfi inaspettati. Olly ha vinto con una canzone che rappresenta l’emozione di un’intera generazione, ma anche l’intenzione di cercare la propria strada in un mondo sempre più complesso. Mentre gli altri artisti hanno avuto la possibilità di raccontarsi e di lasciare il segno, il Festival ha offerto al pubblico un’ulteriore occasione di riflessione sul valore della musica come strumento di cambiamento e speranza. La vittoria di Olly è solo l’inizio di una carriera che promette di far parlare di sé ancora a lungo.